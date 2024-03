Reinaldo Rueda atiza tras el Honduras- El Salvador y aclara tema de Rougier

El cafetero aclaró la polémica con Jonathan Rougier tras el primer gol de los ticos, dejó saber entre líneas que no convocará futbolistas que no rindieron y, ¿cómo se preparará de cara a las eliminatorias mundialistas?

“Naturalmente se conformó otro 11, teníamos otra nómina diferente, teníamos que darle oportunidad a los jugadores sancionados, no es fácil con una sola unidad de entrenamiento armar ese 11, por ese aspecto positivo más no satisfactorio, no se cumplió la meta del primer juego, por los imponderables, pero hoy se notó la diferencia. Una cosa es Honduras con estos jugadores que no estuvieron ante Costa Rica y otra cosa es lo que tuvimos que enfrentar con las bajas sensibles que no llegaron por sus lesiones para afrontar a este partido definitivo de Copa América. Hoy se salva la dignidad de lo que queremos ser”.

“Es una convivencia positiva de lo que es el conocimiento bilateral entre cuerpo técnico un jugadores, importante recuperar jugadores después de tanto tiempo sin ellos, fueron dos partidos difíciles y para nosotros desde el punto vista psicológico no ha sido fácil recuperarnos de lo que significó el partido anterior y el no poder estar en Copa América.”

Futbolistas que no rinden:

“A mi nadie me espera, yo tampoco puedo esperar. Hay jugadores que desde el primer minuto se ganan el puesto en la Selección y hay jugadores que se les da una, dos, tres oportunidades y no la aprovechan. Hay jugadores que son de clubes, pero las respuestas en la élite internacional necesita otros ingredientes. Hay futbolistas que entran y se quedaron, y hay otros que aunque tengan todos los procesos sub 17, sub 20 y sub 23; pero en la Selección absoluta no entran”.

¿Microciclos en abril y mayo?

“En abril no tenemos espacios, en mayo buscaremos cómo, ahorita viene instancia definitiva de microciclos. Tenemos todo en el programa que, dependiendo de quiénes se queden en el camino del torneo, con esos vamos a trabajar”.

Mensaje a los jugadores de la Liga Nacional:

“El mensaje lo están viviendo de la Liga Nacional, ¿ustedes vieron cuántos jugadores jugaron ante Costa Rica? Fueron nueve, incluso, teníamos que haberlo hecho de un comienzo, hay que construir, todos somos productos de la Liga Nacional, es seguir exigiéndonos, los partidos serán intensos, lo vimos en estos días, nos estamos replanteando con el cuerpo técnico los cuatro lugares, esto nos ha dado una información importante de cara a la eliminatoria”.