Rambo de León manda fuerte dardo a Kendall Waston y Francisco Calvo

San Pedro Sula, Honduras.

Julio César 'Rambo' de León es toda una referencia del fútbol no de Honduras, sino de Centroamérica y Concacaf. El exjugador de la selección hondureña no se ha mordido la lengua para contestar a Kendall Waston y Francisco Calvo, cuyas últimas declaraciones encendieron la hoguera aduciendo que el clásico de Centroamérica era Costa Rica vs Panamá. El actual futbolista nacional de 43 años de edad y que juega para el Atlético Júnior de la Liga de Ascenso de Honduras, aseguró que tanto Waston como Calvo "no están aptos ni tienen el recorrido para hacer alusión al Clásico Centroamericano". De León Dailey también fue más allá y confirmó que eso se lo deberían de preguntar a jugadores históricos de Costa Rica como Walter 'Paté' Centeno, Luis Marín o a Paulo César Wanchope, que vivieron en carne propia grande encuentros ante los hondureños.

“Con el respeto que se merecen Calvo y Waston no están aptos para hablar del Clásico de Centroamérica, no tienen el recorrido suficiente para hablar de eso”, comenzó soltando el Rambo de León. “Deberían preguntarle a los viejos históricos de Costa Rica como Paté Centeno, Wanchope o hasta Luis Marín para poder decir que ya un Costa Rica vs Honduras no es el clásico de Centroamérica, cuando siempre lo ha sido y nunca he escuchado que México le tenga más temor a Panamá, Honduras o Costa Rica”, dijo en comunicación con el medio tico AM Prensa.

Y alargó su exposición. “Nosotros siempre hemos considerado que nuestro rival principal es Costa Rica, luego México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y de último Panamá, pero el clásico es ticos contra hondureños”. “Que me vengan a decir Waston o Calvo que tienen poco recorrido en fútbol, no han jugado en grandes ligas ni mucho menos, es muy distinto eso y no me vengan a decir este par que Costa Rica vs Honduras no es un clásico, cuando yo iba a Costa Rica a morir, no existía un partido con empate, ganaba Costa Rica o ganaba Honduras, Panamá siempre ha sido defensivo”, expresa el jugador hondureño.