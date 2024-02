Presidente del Olancho FC vuelve a cargar contra Nájar y habla de Auzmendi

Era armador o pasador, mi estatura no me permitía ser tablero o estar en defensa, era el que distribuía la pelota. En el fútbol primero el entrenador me ponía de delantero, pero no di bola porque me cansaba rápido, entonces como yo era basquetbolista me probaron en la portería, pero habían otros jugadores con más talento. Siempre fui un buen aficionado al fútbol y luego dejé de jugar y me metí a esto de dirigente accidentalmente. Recuerdo que recién ascendido a primera división el Juticalpa el equipo se quedó sin presidente, me ofrecieron ese cargo y lo tomé por un año, luego renuncié. Después el equipo continuó en primera división, lo agarró Joel Sandoval, pero desafortunadamente el club descendió.

Hebreos 10-36, dice que os es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios se cumpla la promesa. Ese es un versículo maravilloso, me inspira. También está Juan 3-16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna.

Por más de 10 años ejercí esa noble carrera de pastorado. La Biblia dice bien aventurados los guías que predican la palabra de Dios, fui redimido por la sangre de Jesucristo, debido a eso me preparé, levanté una obra en Juticalpa, la iglesia se llama la Peña de Horeb. Es una de las iglesias de mayor crecimiento aquí, estando ahí recibí el llamado porque no podemos ser solo espectadores del acontecer nacional, sino que también tenemos que llevar luz en medio de las tinieblas. El apóstol Pablo incluso le predicó a los gentiles, muchos lo criticaron porque esa era la clase política de aquel tiempo. Pero luego surgió mi aspiración política, pedí permiso al concilio de la iglesia, se me sustituyó y quedé solo como supervisor. Esto de la religión es como el magisterio, aunque uno se jubile le siguen diciendo profesor, en mi caso me continúan diciendo pastor. Soy fundador de esos ministerios para la gloria de Dios.

No, para nada, con solo un año de estar en la Liga Profesional ser subcampeones ya es un premio. Yo creo que hay que hacer cola, por supuesto que si hubiéramos sido campeones hubiera sido algo excepcional, nos hubiéramos consagrado nacional e internacionalmente. Eso sí, estamos de vuelta y seguiremos compitiendo, no estamos conforme de ser subcampeones o por haber recién ascendido y clasificar a un torneo centroamericano desplazando a un equipo grande. Hay un dicho que dice que los hombres tienen sus tiempos y los tiempos tienen sus hombres, entonces hay que esperar cuál es el tiempo del Olancho FC para ser campeón de Honduras.

Dios condena eso y dice en su palabra que hombre que se echa con hombre no entrará al reino de los cielos. Eso es como los bolos y los adúlteros, pero si se arrepienten si entrarán al reino, por esa razón uno no debe cerrarles las puertas. Una prostituta llegó a una iglesia enseñando todo, un diácono le dijo que no podía entrar vestida de esa manera, ese día Dios había escogido para la salvación de su alma, pero un fariseo se interpuso en su camino. La mujer se fue por un callejón y nunca más nadie supo de ella. Esa prostituta perdió su salvación, un fariseo por su forma de vestir no se lo permitió. Un homosexual no debe ser rechazado, pero si al final decide no entregarle su alma a Cristo no podrá ser salvo, aunque no soy yo el que juzga. La biblia dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viajas pasaron y todas son hechas nuevas. Si un homosexual llega a Potros le ayudamos a que se regenere, que deje su vana manera de vivir. Lo mismo que podría jugar un ladrón, un borracho y un drogadicto.

Después que salí del Juticalpa fundé al Olancho y le puse como mascota un caballo. A mí no me gustaba el nombre del Juticalpa porque solo representaba a una ciudad y su mascota era un canecho, el único animal que camina para atrás, luego de ese análisis surgió el nombre de Olancho FC Potros. Quería ponerle como mascota símbolo un toro que tiene que ver con la ganadería pero ya estaban los toros del Olanchano. Mi primer equipo fue el de un municipio de aquí que se llama San Francisco de Becerra, cuando lo agarré solo tenía un punto, lo salvamos del descenso y disputamos también la final ese mismo año en San Pedro Sula contra el equipo Social Sol de Olanchito, desafortunadamente perdimos en penales, si hubiéramos ganado ese hubiera sido un récord impresionante. Rescatamos un equipo que solo tenía un punto, peleamos tres finales y casi lo ascendemos ese mismo año a primera división

Mire hay un principio en la humanidad que dice que no hay mal que por bien no venga. Si nosotros hubiéramos contratado a Andy Najar, no hubiéramos podido contratar a Alex López. El equipo necesitaba más a Alex que es un jugador que tiene buen remate a portería, es emblemático y referente, precisamente se ha convertido en eso en el equipo, mientras que Najar es un lateral que no nos hubiera aportado lo que está haciendo Alex.

Ese tema de Andy Nájar yo realmente quisiera darle vuelta a esa página porque fue un capítulo muy desalentador para mí como dirigente por la falta de profesionalismo de él, posiblemente por su ignorancia, cometió falta de principios. Nájar nos hizo enviarle el contrato porque decidió jugar con Potros, nos los devolvió porque faltaba un sello, se lo volvimos enviar sellado, algo serio. Luego lo llamamos para preguntarle sobre ese rumor que él iba para el Olimpia, lo que él contestó fue algo tremendo, dijo que le daba risa que estuvieran diciendo eso porque no tenía ninguna intención de jugar en Olimpia. Nos aseguró que había tomado ya la decisión de jugar con Potros y cinco horas después estaba firmando con el Olimpia. Me dio lástima porque él es un buen jugador, se le tiene aprecio aquí en Olancho, la familia de la esposa es de una aldea de acá, pero fue poco profesional. Al final está en Olimpia, que haga su trabajo pero ojalá rectifique porque es necesario que se tengan principios morales para no cometer ese tipo de errores.

Diez millones de lempiras, no tengo problemas para dar esa cifra, incluso he querido hacer un foro para que ante los medios de comunicación expliquemos cómo hacemos para pagar la planilla. La compañía televisora nos paga por torneo cuatro millones de lempiras, de entrada de aficionados al estadio en nueve partidos de local recaudamos tres millones, los otros ingresos son los que recibimos de los patrocinadores como M&M, Banco de Occidente y WW Standar que aportan entre 600 mil lempiras y un millón, somos un equipo no rentable, pero sí sostenible, no nos causa mayor costo a la junta directiva. Tenemos además los patrocinios de la televisiva, venta de camisetas y aportaciones de olanchanos que viven en Estados Unidos, mandan 20, 30 y hasta 100 dólares, así logramos nosotros contratar a los jugadores. Nunca un equipo en Honduras ha presentado cómo paga su planilla transparentemente y yo me preparo para eso.

No hay uno, solo me hubiera gustado que Auzmendi siguiera, pero no podía competir con Motagua. Tengo entendido que ahí está ganando menos que en Potros, pero Motagua es Motagua. Mire, le voy a poner un solo ejemplo, ¿conoce un jugador que se llama Ricky Zapata?, sí, le respondo, es el que jugaba en el Real Sociedad y que ahora juega en Motagua. Ahhh, qué bueno que me hace esa referencia, ¿usted cree que si hubiera seguido en el Real Sociedad hubiera sido llamado a la Selección? Jamás, lo llaman porque ahora está en un grande. Yo le estoy dando esta entrevista aún sabiendo que el que toque a los poderosos hay consecuencias, pero yo no dependo de ninguno de ellos.

A mí me castigaron, abarcando el castigo el tiempo en el que se iba a realizar la elección, me quitaron la posibilidad. Fue algo intencional. Aquí han pasado cosas bochornosas, hace poco un técnico (Pedro Troglio del Olimpia) se le fue encima al árbitro, casi lo golpea y un narrador de la compañía televisiva no criticó esa acción temeraria, lo que destacó fue que Troglio le dio la mano a Harold Fonseca. A mí me metieron cuatro meses de castigo por un incidente con un entrenador pero este fue con un árbitro, con el que impone la justicia pero estamos en Honduras.

Solo supieron que lo iba hacer y me impusieron cuatro meses de castigo, todo fue sincronizado porque yo ya había lanzado mi candidatura, me había reunido con las ligas menores, con gente como Reynaldo Tilguath que quería que la Fenafuth fuera manejada por exfutbolistas que son los que saben de fútbol, pero aquí nombran a empresario que van a defender los intereses de las compañías que están interesadas en transmitir mundiales.

Tienen que capacitar entrenadores, apoyar el fútbol menor y terminar con eso que los padres andan viendo cómo pagan los árbitros porque la Federación no invierte. Se perdieron más de 500 mil dólares que enviaron para la liga femenina, nunca arrancó el campeonato femenino. Yo aspiré a ser presidente de la Federación pero la argolla obviamente que la manejan cuatro equipos grandes de Liga Nacional, dos de Tegucigalpa y dos de San Pedro Sula, no me dejó. Ellos son los que manejan el fútbol en Honduras, eso hasta el hondureño más humilde lo sabe.

Lo único que le voy a decir es que las casas de apuestas le están haciendo daño al fútbol de Honduras y mundial. Se prestan para que haya dudas, a mí no me consta, pero muchas veces se comenta de jugadores que ya han salido afectados o contaminados para acomodar partidos, también en México se han dado situaciones de arbitraje. Aquí en Honduras no tengo conocimiento, pero sí hay cuestiones que se deben corregir, desde la Federación se debe de mejorar porque solo eligen a los directivos para vender los derechos de televisión de los mundiales. Yo he sido un crítico permanente de la falta de capacidad de poder apoyar el fútbol de todas las regiones, deberían de haber 18 instructores especializados en fútbol, uno en cada departamento, para monitoreo de jugadores y capacitación de los árbitros, ayudarle a conseguir uniformes, que no busquen ellos patrocinadores.

Cuando vino a jugar acá el torneo pasado nos fundimos en un abrazo, aquí se le trató muy bien, se convirtió en ídolo de la afición y me ha dicho que su deseo es regresar al Olancho. La gente me decía que hiciera cualquier esfuerzo por retenerlo, pero con un equipo como Motagua con una gran trayectoria y con 100 años de vida, es normal que el jugador prefiera irse para allá aunque gane menos o al Olimpia en todo caso.

¿Consecuencias por su verdad?

Correcto, pero los demás directivos de la Liga Nacional se tienen que quedar callados porque si no les quitan dos o tres jugadores que les han prestado, los dejan enclenques, prácticamente en ruta al descenso. A nosotros gracias a Dios no nos prestan jugadores, no los necesitamos. Son tan crueles los equipos grandes que prestan jugadores con la condición que el día que juegan contra ellos no lo pueden incluir en la alineación del equipo titular, eso es una vergüenza. El otro día escribí algo en un chat que tenemos de los equipos pequeños, de inmediato me llamó un directivo que lo borrara porque eso nos podía perjudicar, tuve que quitarlo porque mi propósito no es perjudicar a nadie. Potros de Olancho es un equipo independiente, lo más que puede suceder es que la compañía televisora no nos transmita los partidos pero Dios provee.

Quién es el mimado de los olanchanos, ¿ Potros o Juticalpa?

Eso está a la vista, Olancho FC Potros representa a todos los municipios de Olancho y el Juticalpa al barrio la olla de Juticalpa. En ese barrio todos son Juticalpa, es un equipo de barriada, no estoy criticando, solo estoy respondiendo la pregunta de qué equipo es más popular. Yo no solo fui presidente del Juticalpa, también fui dueño, siete personas conformamos la personería jurídica y la escritura del equipo. El estadio Juan Brevé Vargas solo el Olancho lo ha podido llenar. Nosotros administramos el estadio, pero se lo prestamos y nos pagan, no hay problema por eso

¿Usted quiere que haya VAR en la Liga?

Sí, claro, sería extraordinario, yo planteé eso en una reunión de Liga, pero dijeron que era muy caro. Lo que pasa que a las compañías de apuestas no les conviene, exponen mucho a los jugadores, a los árbitros y a todos aquellos que andan pandos. Yo debo de decir que en el arbitraje de Honduras hay árbitros muy buenos y honestos, otros no tan buenos como en todas las profesiones.

¿Se están dando amaños, cosas malas en nuestro fútbol por las casas de apuestas?

Eso no me consta, pero la duda está. Hay cosas que a uno lo hacen sospechar, por ejemplo en un partido un jugador de nosotros desde que entró le puso el pie en la cara a un jugador y lo expulsaron, uno se hace preguntas, ¿qué pasó, por qué hizo eso?

¿Le gustaría una Liga con 12 equipos?

Es una cuestión de analizarla. Ir a jugar a La Ceiba, San Pedro Sula o Tocoa es un gran gasto para nosotros, entonces hay que ver que tan rentables sería económicamente una Liga con 12 para los equipos pequeños porque el campeonato también se prolongaría a más tiempo.

¿Quién es el mejor directivo del fútbol hondureño?

Samuel García, lo he demostrado, un poco tiempo hemos conformado un equipo altamente competitivo. En este torneo hemos jugado con tres grandes, empatamos 2-2 contra Motagua, igualamos 0-0 con Olimpia de visita y 1-1 con Real España de local. Hemos dado guerra, les hemos ganado a los capitalinos en Tegucigalpa, clasificamos a un torneo centroamericano y hemos sido subcampeones nacionales en menos de dos años, también hemos clasificado a todas las liguillas. Tenemos una buena administración, no somos carga para la Liga, hemos roto récord en poco tiempo. Tuve el valor de lanzarme a la presidencia de Fenafuth que nadie se atreve, solo dejan que reelijan a los mismos, hasta que se mueren los dinosaurios del fútbol van a cambiar.

¿Con Manuel Keosseián firmaron la paz después de aquel incidente en el partido Olancho vs. Marathón?

Keosseián tuvo que salir para su país inmediatamente después del juego, pero yo di una conferencia en San Pedro Sula y ofrecí las disculpas del caso al Marathón. Ellos nos eliminaron, por una costumbre o afecto que tienen en su país, Keosseián me manoteó la cara, pero acá en mi región no estamos acostumbrados los hombres a eso, yo reaccioné normalmente y le quité la mano con fuerza, eso hasta detonó otras riñas.

¿Qué le manda a decir a Keosseín?

Que mi respeto para él, es un gran técnico que le aportó mucho al fútbol de Honduras. Eso le pudo suceder a cualquiera, no ha sido una norma, siempre que terminan los partidos bajo a saludar al rival ganemos o perdamos. Saludo también a los jugadores, a los árbitros y a los entrenadores, incluso a Troglio.

¿Qué Estados Unidos lo incluyera en la lista Engels le afectó mucho?

Me afectó moralmente, uno se siente dañado, principalmente en el aspecto político. La frente en alto que tengo es que no fue por corrupción, sino por haber intervenido en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Lo bueno es que aquí me conocen, yo no ando ni guardaespaldas, nunca he manejado fondos de Estado ni he estado ligado al crimen organizado.