Elías Burbara: “Ellos son favoritos, pero nosotros vamos a ganar el clásico”

Uno no se puede calentar y basar sus acciones por emociones, son tres puntos más y son 90 minutos, vale lo mismo que lo que puede valer el duelo ante Génisis y Vida y el objetivo es sumar los tres puntos para quedar en el primer lugar de los 18. El rival va de líder, está jugando buen fútbol, la exigencia interna debe ser la misma.

Hemos desarrollado un protocolo organizacional con la misma importancia que lo amerita, desde el rival más grande con afluencia más grande y nos ha funcionado muy bien. Tuvimos los últimos dos partidos sin incidentes y seguiremos con la misma línea. La boletería en sol estará en 150 lempiras, y sombra y silla 500 lempiras. Los aficionados que nos visitan saben qué no pueden llevar al estadio, no entrará la barra visitante ni los fanáticos con distintivos visitantes. Que la afición llegue al estadio para tener una noche mágica.

Repito, la respuesta de hace ratos, uno ya es el presidente, perder o empatar con un equipo chico es un punto, ganarle a un equipo son tres puntos más. Mi cabeza está puesta en mayo y en abril no perdemos, habrá un campeón, el enfoque está allí. El enfoque es conseguir un título y no ganar un clásico.

Pocas veces llegan entonados como ahora al clásico.

Los números te ayudan mucho, ni el primero le tiene que hacer cinco goles al último porque esa es la diferencia en la tabla, tampoco los que van parejos se den goleadas. Espero que la gente nos dé ese apoyo y haya una mancomunión de lo que se dé en la cancha.

Será un gran desafío de frenar a Marathón...

Es el gran anhelo y estamos en un equipo grande, nuestra obligación es ganar siempre. No voy a poner ejemplo que pusimos, pero perdió Bayern Múnich, empató el Real Madrid, perdió el Arsenal. La competencia misma lleva a que los equipos que iniciaron pretemporada con desventaja en la quinta fecha tener ritmo. Le tengo respeto a Marathón, que viene jugando en buena forma, pero confío en los jugadores.

¿Quién es favorito para ganar el clásico?

Llega Marathón como favorito porque los números lo indican porque lo viene haciendo de buena forma. Es favorito porque hace bien las cosas, pero hay partidos en los que no puedes poner supremacía y hay que tenerla en tres términos: dominio de balón, dominio de terreno y dominio de juego, si no tienes dos de esos, no puedes ganar el juego.

¿Cómo parar a los ‘pitufos‘ de Marathón?

Tiene buenos jugadores Marathón, te obligan a frenar a las dos puntas, te larga los laterales, tiene variantes, pero si estamos en buena forma lo vamos a intentar para que los nuestros desarrollen las actitudes.

¿Qué piensa de Hernán ‘La Tota‘ Medina?

Es un buen entrenador, los títulos lo avalan. Nosotros tratamos de que se vean los equipos dentro del campo en lo que pensamos. Pienso que saldrá un lindo partido y a partir de que se mueve la pelota todo cambia, los muñequitos que paramos al inicio se comienzan a mover, hay faltas, amarillas y allí hay que ver cómo se corrige.

¿Cómo está el tema de Buba, qué dicen los médicos?

Hay un diagnóstico del cuerpo médic0 del Real España, del cuerpo médico de la Selección y hay un diagnóstico de la clínica que lo evaluó en EUA. Cuanto antes venga él, que haga el proceso de recuperación sin correr riesgos, y será beneficioso para Real España y la Selección. Es el momento de Michaell Perelló que ha demostrado ser buen arquero. Es un puesto ingrato, ataja 10 pelotas y en la 11 se te va y por eso lo juzgan, en esa posición estamos bien.

¿Para cuándo está programado el regreso de Buba a las canchas?

Esperemos lo antes posible, los tres médicos hablan de dos a cinco semanas, y ya se suma uno. Son los diagnósticos que hacen las distintas sanidades y lo primero es la salud del jugador y todos ante un medicamento y recuperación actuamos diferentes, entonces, va de acuerdo del cuidado de la persona, el descanso que tiene.