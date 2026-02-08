Choloma amarga a Platense y le saca valioso resultado en cierre de jornada

San Pedro Sula, Honduras.

El equipo de Puerto Cortés no ha comenzado de la mejor manera su andadura en el actual certamen y sigue sin ganar tras tres partidos disputados.

¡Se cerró el telón! El Platense y el Choloma finalizaron la actividad de la jornada 4 del Clausura 2026 con un empate 1-1 en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Los escualos dejaron escapar el triunfo y los maquileros sacaron un valioso punto en su pelea por el 'no descenso'.

El partido en San Pedro Sula se fue al descanso con un empate sin goles y fue hasta la segunda parte cuando se rompió la igualdad. Carlos López abrió la lata tras aparecer con un certero cabezazo en el minuto 71’, luego de un tiro de esquina.

Sin embargo, sobre el final del encuentro, Jhoan Quejada apareció con un remate cruzado luego de un soberbio pase de taquito de Anaya. El Choloma rescató un agónico empate que le da un respiro en su pelea por el no descenso.

Platense se queda en el penúltimo lugar del Clausura 2026 con 2 puntos, mientras que los maquileros son octavos con 3 unidades. En la tabla acumulada por mantenerse en Primera, se encuentran en el último puesto con 14 unidades, 3 por debajo del Victoria.