¿Cambiaría al Olimpia por Saprissa? Pedro Troglio responde sin tapujos

En una entrevista con Tigo Sports Costa Rica, el técnico del Olimpia fue consultado si le gustaría mudarse al país tico para tomar las riendas del Saprissa, el rival directo del León en la región, a lo que su respuesta fue contundente.

”No, no, al Saprissa no, es un club fantástico, Herediano y Alajuelense también, son clubes bárbaros. No puedo no reconocer a los grandes equipos, pero nunca he tenido esa ilusión”, contestó Troglio a la consulta del periodista Gustavo López.

El comunicador tico le manifestó al argentino que es un viejo deseo del Monstruo Morado, sin embargo, Pedro Troglio dejó en claro que nunca ha tenido acercamientos del fútbol costarricense.

”Nunca en los dos años que he estado en Honduras un dirigente me llamó, cuando alguien te quiere te levanta el teléfono te llama y te lleva. ¿Si me atrae el fútbol tico? Sí, es una liga muy parecida a la nuestra, con buenas canchas e infraestructura”, cerró Troglio.