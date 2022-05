¿Jugará Moya? Las palabras de Pablo Lavallén previo a la semifinal entre Motagua y Olimpia

Previo al primer choque de semifinales entre Motagua y Olimpia mañana a las 7:00 de la noche en el estadio Nacional, el DT de los albos, Pablo Lavallén, habló sobre ello.

El entrenador merengue aduce que los clásicos son especiales y que a la estadística no le presta atención, esto porque Motagua lleva la ventaja en los números y la cual dice que de las últimas tres llaves en esta instancia, el azul ha salido avante.

Lavallén fue sensato al momento de hablar. Reveló los puntos fuertes de su rival, pero también hizo ver qué es lo que sus dirigidos tienen casta. Resaltó que Olimpia es tetracampeón y por ende tiene experiencia de sobra en este tipo de juegos.

Actualidad de Jorge Álvarez y Brayan Moya:

“Jorge está entrenando normalmente, lógicamente si tiene la oportunidad de tener minutos lo hará con una máscara para evitar el tipo de golpes y que se resienta la zona del tabique nasal. Con lo Moya todavía estamos esperando que el club nos de el ok para ver si está disponible. Él está bien, ha entrenado bien durante este periodo y está listo para saltar a la cancha si es habilitado lógicamente. Es un juego importante, de semifinal, la primera parte, y es para determinar quién es el finalista del torneo”.

Cómo analiza el clásico:

“Es un clásico y esos juegos son especiales. A nosotros los días que tuvimos para esperar las semifinales nos sirvieron para corregir y seguir mejorando, Motagua es un rival que hay que respetarlo porque viene haciendo bien las cosas, el partido será disputado y pasará el equipo que cometa menos errores y que acierte más de cara al marco. Será un partido duro como los últimos dos clásicos que jugamos. Una serie que será disputada hasta el final”.

¿El resultado de ida será determinante?

“Nosotros esperamos partidos complicados, difícilmente los clásicos tengan marcados abultados, salvo que hayan expulsiones o que se suscite algo inesperado, por lo general, los clásicos son ajustados, me remonto a los que hemos jugado, el 1-1 en San Pedro Sula y 2-1 aquí en el Nacional. Hasta el último minuto la llave va a estar abierta y nosotros haremos el partido que más nos convenga sabiendo que tenemos una posición en la tabla que nos da esa chance de pasar con los empates pero no aspiramos a eso, si no a ganar los dos juegos y si lo podemos hacer de forma contundente, mejor, pero el rival es complicado y es un equipo grande y sabemos lo que es enfrentar estos juegos”.

Habla del equipo de la Tota:

“Motagua es un equipo sólido, ha incorporado más juego desde la llegada de Hernán Medina, con jugadores que están en un buen momento como (Iván) López, (Jessé) Moncada, siempre la peligrosidad del juego aéreo con (Denil) Maldonado y (Roberto) Moreira, es un equipo sólido que a los rivales les ha costado hacerle goles. Esperamos un partido disputado y llevaremos el partido a donde más nos convenga y en este duelo tener una ventaja, pero en este juego no se va a definir nada todavía”.

Las bases del Olimpia para derrotar a Motagua:

“Sí, la estrategia ya está definida y trabajada y mañana intentaremos plasmarla en el campo de juego. Olimpia también es tetracampeón y seguramente tiene experiencia para jugar estos partidos. Ya nos conocemos con Motagua, nos hemos enfrentado en dos juegos en estas vueltas y sabemos que va a ser un equipo complicado pero sabemos que le podemos hacer daño. Ya les hemos marcado y les ganamos con un jugador menos, pero es un equipo que está pasando por un mejor momento”.

¿Preocupación por las estadísticas?:

“No, creo que los clásicos son partidos especiales y las estadísticas son eso, estadísticas, si me dejo llevar por las estadísticas, te puedo decir que desde que estoy en el cargo he ganado uno y he empatado otro, pero eso se reduce a lo que yo he vivido, y te puedo decir que desde que empezó el torneo nosotros quedamos en segundo y ellos en cuarto, pero son números y la hora de la verdad será mañana y el domingo y los jugadores tendrán que revalidad el buen momento o no”.

¿Esta semifinal contra Motagua podría definir su futuro?:

“Esa no es una pregunta que me tienes que hacer a mí, sino a la directiva del club”.