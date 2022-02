Mexicano “Chatón” Enríquez revela lo que pasó con “Muma” Fernández: “Es una manera absurda de irse”

Tremendo escándalo se desató en los últimos días en México luego que el futbolista hondureño “Muma” Fernández decidió no seguir en el Venados FC por haber recibido supuestos “actos de racismo” por parte de sus propios compañeros.

Jorge “El Chatón” Enríquez, volante mexicano de 31 años de edad, es el jugador señalado y en esta ocasión se pronunció sobre lo que pasó con el veloz jugador catracho.

“No pasó nada fuera de lo normal que es en un partido de fútbol que nos sacan al final con un jugador menos el equipo rival, nos empata el juego y fue doloroso para nosotros. Hasta ese punto no había pasado nada fuera de lugar”, comenzó diciendo en declaraciones al portal Medio Tiempo.

Y añadió: El equipo salió enojado en general, dolidos por el resultado, pero respecto a lo que pasó con este jugador nosotros tuvimos una charla, un enfrentamiento dentro del campo por situaciones meramente futbolísticas y en el vestuario se habló fuerte como normalmente pasa en cualquier equipo y no sé por qué este chico se tomó personal lo que pasó, no se le dijo nada. Se habló en general fuerte, fue todo lo que pasó y no sé porque da esas declaraciones si en ningún momento se le trató mal y se hablaron cosas meramente de fútbol”.

El exvolante de las Chivas expresó que estaba sorprendido por la forma en cómo “Muma” Fernández reaccionó y dejó a los Venados FC.

“Yo he visto en todos los lugares en los que he estado, me ha pasado muchas veces y creí haberlo visto todo, pero en mi vida había visto que un jugador dejara a un equipo así por una situación. Me sorprende que lo haya hecho de esa manera y que diga que fue por situaciones de insultos a su persona. Aquí nadie lo trató mal ni se hizo nada para que él se fuera”, puntualizó.

Y siguió comentando: “Hablando de lo profesional, creo que es una manera absurda de irse así de un grupo que lo trató bien. Creí que había visto de todo en el fútbol y esto no lo había visto, que un jugador se vaya en la Fecha 4 dejando a un grupo sin un jugador menos, yo incluso intenté hablar con él para que estuviera con nosotros y al final no puedes tener a un jugador que no quiera estar”.

Para finalizar, “El Chatón” Enríquez quiso aclarar que es una persona con valores por lo que negó rotundamente los supuestos actos de racismo hacia el futbolista hondureño.

“Es algo que se viene luchando desde hace años, erradicar la discriminación, el machismo, la homofobia y el racismo. Tengo muchos años en esto y he sido empático, me pueden criticar por mi manera de jugar o lo que haga en la cancha, pero fuera siempre he sido una persona íntegra y represento una institución con valores”, cerró.

Cabe señalar que “Muma” Fernández tras su salida del Venados FC fue anunciado en las últimas horas como nuevo refuerzo del Club Deportivo Vida del balompié hondureño.