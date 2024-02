¿Son el mejor Olimpia? Edwin Rodríguez responde y esto dijo del récord

¿Cómo viven sabiendo que el récord está frente a UPN, un rival cuya diferencia de grupo es abismal?

Estamos conscientes que estamos a uno de igualarlo y a dos de superarlo, y claro que lo queremos hacer para marcar otra estadística para la historia. No podemos confiarnos contra Lobos, independientemente de la situación de cómo vengan ellos.

¿Hay nervios previo a este encuentro teniendo en cuenta lo que se juegan?

Nos mantenemos tranquilos, no hay nervios porque los partidos los llevamos con tranquilidad. Los ánimos siempre se mantienen porque Olimpia siempre te exige ganar y a mí me gusta ganar. La clave ha sido la parte mental, se hablaba mucho que Olimpia venía mal y estamos arriba en la tabla, así que no veníamos mal.

Eso sí, no estarán con el profesor Troglio por suspensión...

No hay mucha diferencia si no está Pedro porque con Reggi trabajamos desde hace tiempo. El profe nos dijo ayer en la charla que quería que pensáramos en eso porque estamos cerca de romperlo.

Por todos los récords que han batido y los que faltan por lograr, ¿consideras que este es el mejor Olimpia de la historia?

Yo estoy aquí y para mí sí lo es. Ustedes lo definirán, ya que han visto más fútbol que yo. Cuando yo era niño vi muchos jugadores leyendas del club y me emocionaba, ahora nosotros emocionamos a muchos jóvenes olimpistas.

La afición se muestra muy exigente con romper el récord...

Hace poco una persona me dijo ‘el pasado es pasado’ y hace un mes y medio salimos campeones invictos... ya no se acuerdan de eso. Si por nosotros fuera siempre ganaramos, pero no siempre se puede. Cuando se gana se disfruta, y cuando pérdes o dejás puntos, para nosotros es bastante desagradable.

¿Cómo te sientes futbolísticamente? ¿ya piensas en el juego ante Costa Rica?

Me siento muy bien en lo futbolístico, ustedes tendrán su punto de vista para calificarme. En lo anímico, ahora estamos pensando en el club, pero cuando se acerquen los días estaremos pensando en ese juego ante Costa Rica, ojalá podemos estar y avancemos. Desde ya se siente ese partido...