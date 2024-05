“Me siento al nivel de Mbappé, Halaand o Kane, algunos de ellos ganaron menos que yo”

Martínez explicó que está al nivel de otros grandes goleadores del Viejo Continente. Así lo hizo saber el delantero argentino en una entrevista que concedió para La Gazzetta dello Sport.

“¿Si me siento al mismo nivel que Mbappé, Haaland, Lewandowski y Kane? Sí, no tengo nada que envidiar, los números y los trofeos lo dicen. Algunos de ellos han ganado menos que yo. Tengo que seguir trabajando responsablemente, como me enseñó mi padre, pero puedo sentarme en la misma mesa que todos estos grandes”, dijo el ariete en la entrevista con el diario italiano.