Griezmann ‘confirma’ fichaje de Mbappé por el Real Madrid y le da la ‘bienvenida’

Sobre su capacidad para competir a buen nivel en París 2024, a pesar del exigente calendario deportivo, Griezmann se mostró optimista: “Conozco mi cuerpo, tenemos fisioterapeutas de alto nivel, así que no hay por qué preocuparse”.

“Tendré una charla con los directivos a su debido tiempo para saber si me dejan ir”, explicó el delantero francés en referencia al equipo rojiblanco, ya que al igual que el resto de clubes profesionales, el Atlético no tiene la obligación de ceder a sus jugadores para la cita olímpica.

De no lograr entrar en la convocatoria por un motivo u otro, apoyará a los atletas franceses “frente al televisor”. “Los Juegos Olímpicos son siempre un momento que me encanta, que disfruto pasando con mis hijos. Mia (su hija mayor) era fan de las gimnastas. Va a ser estupendo volver a verlos”, compartió.

Griezmann también hizo repaso de su trayectoria en el Atlético de Madrid, tras haberse convertido en enero en el mayor goleador de la historia del equipo colchonero. Para celebrar ese hito, el club le hizo recientemente una pequeña ceremonia de homenaje en el estadio Metropolitano, en ‘petit comité’.

“No me gusta que me elogien tanto, así que me dio un poco de vergüenza”, confesó el jugador, antes de añadir que, a pesar de todo, fue un momento “muy conmovedor” e inspirador.