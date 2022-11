Mario Moncada tras críticas sobre proyecto del estadio Nacional: “Quieren que les den pollo con lo que valen los frijoles”

“Les contestaré todas las consultas que quieran”. Así inició el comisionado nacional Mario Moncada, quien preside de la dependencia estatal Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) a la conferencia de prensa sobre el proyecto de transformación en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

El exárbitro rompió el silencio tras el “estruendo” en redes sociales ante su controversial solicitud de treinta y dos millones cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos noventa y un lempiras con 34/100 (L. 32,461,691.34) para el gasto total de las obras en el inmueble capitalino para la construcción de obras, adquisición de grama hibrida y su instalación.

“Estamos en el inicio verdadero de la transformación del fútbol hondureño”, dijo Moncada cuando ingresaba al estadio Nacional Chelato Uclés donde las obras de renovación iniciaron este lunes 31 de octubre y se espera que terminen entre finales de marzo e inicios de abril del año 2023.

“Le pongo a disposición mi cargo a la presidenta Xiomara Castro”, arremetió el talangueño de 42 años antes los constantes cuestionamientos que ha recibido ante el millonario proyecto.

“Estos jodidos quieren que les den pollo con lo que valen los frijoles”, dijo sobre sus críticas.

- El proyecto -

Condepor realizó dos procesos de licitación al Gobierno de la República para las obras en el escenario donde juegan Olimpia y Motagua sus partidos como local.

En la primera licitación nueve empresas hicieron visitas a la cancha cancha, pero solo tres presentaron ofertas y ninguna de ellas fueron aprobadas.

En la segunda licitación solo empresa tica TMS se presentó, siendo aprobados para liderar el mismo proyecto de cambio total de la cancha e instalación de césped híbrido como ocurrió en el Rommel Fernández de Panamá con $1,795 millones de dólares. Lo que se hará en el Nacional costará $1,2 millones.

La cancha del estadio será removida en su totalidad antes que se realice el concierto de Daddy Yankee el próximo jueves 10 de noviembre. El proceso tardará alrededor de cinco meses.

“Hoy me acosté a la 1 de la madrugada, perdiendo mi tiempo en la preparación para la defensa del proyecto porque gente hondureña mala y extraña quieren dar a entender que el proyecto está sobrevalorado. No estamos desgastando en algo que creo que no valía la pena”, expresó con molestia Mario Moncada.