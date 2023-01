¡Sorpresa! Marathón anuncia el fichaje de Júnior Lacayo

”Es muy bonito poder regresar. Hubo otros equipos interesados, pero decidí venir a Marathón por la confianza que me brindaron, porque siempre estuvieron pendiente de mí estando con el vecino, así como afuera de la cancha, por lo que ¿por qué no regresar?”, dijo Lacayo a la prensa previo a su primer entrenamiento con los Panzas Verdes.

Se trata del atacante Júnior Alberto Lacayo Róchez , el pequeño de 27 años, que jugó el último año en el Real España, donde salió tras no renovar su contrato.

Lacayo se suma a los fichajes del delantero colombiano Edis Ibargüen, los atacantes Marco Tulio Vega y Kilmar Peña, así como el contención Allan Banegas, otro ex que regresó de la mano del nuevo entrenador Salomón Nazar.

”Influyó bastante que Nazar sea el entrenador, una parte de mi regreso al Marathón se dio por eso, me conoce y confío bastante en mi, me imagino que me pidió cuando llegó. El objetivo es ser campeón”, declaró el campeón de Liga Concacaf en 2021 con el Comunicaciones chapín.

“En Real España cambiaron muchas cosas desde que quedamos eliminados de Concacaf. No hablaré de eso, yo ya estuve allí, es un tema de ellos y es personal”, se refirió Lacayo respecto a su etapa como aurinegro.

Marathón debuta en el Torneo Clausura 2022-23 el próximo sábado 21 de enero ante el Potros en Olancho, partido perteneciente a la primera fecha de la Liga Nacional.