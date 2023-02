Marathón Femenino invita a la afición a unirse a su comunidad

Ante la creación de la Liga Nacional Femenina, en el equipo femenino verdolaga hacen la invitación para que la comunidad crezca y es por eso que han decidido realizar una actividad en donde esperan el apoyo de la afición.

“Hemos tenido apoyo de la junta directiva del Marathón, pero igual los recursos económicos no ajustan. Tenemos 29 jugadoras, en otros clubes ante la falta de apoyo pagan la cancha, la hidratación y el lavado de uniformes, en nuestro caso no. Aquí a las chicas no le pedimos nada más que su talento y demostrarlo en la cancha, por eso muchas jugadoras quieren llegar al equipo”, señaló el Licenciado Héctor Suazo, directivo del Marathón Femenino.

Y siguió contando: “Aparte mantenemos la disciplina y el orden, su preparación académica que continué y ese es el enfoque que le damos al club.