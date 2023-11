Manuel Keosseián revela el mejor jugador que tuvo en Marathón

Manuel Gregorio Keosseián, el técnico más ganador en la historia de Marathón, será uno de los invitados de gala en la celebración de los 98 años del equipo más longevo del fútbol de Honduras.

Diario LA PRENSA aprovechó la visita de Manolo a San Pedro Sula para entablar una reveladora charla y conocer detalles inéditos del estratega charrúa.

Keosseián explicó que está más fuera que adentro de la dirección técnica, pero no descarta un día regresar al equipo que se ganó su corazón en Honduras, eso sí, lo haría solo en caso de emergencia.

Además contó cuál fue el momento más difícil para él estando en el Monstruo Verde. Nunca nadie se enteró y ¿cuál es el 11 estelar con jugadores que dirigió?

-Entrevista con Manuel Keosseián-

¿Cómo se siente con el haber sido invitado al aniversario 98 de Marathón?

Cuando me fui le dije a Orinson que para los 100 años iba a estar y bueno me vine dos cumpleaños antes que justo coincide con el final del torneo. Estoy muy contento porque se siente el cariño de la gente de Marathón.

¿Qué significa para usted Marathón?

Marathón es parte de mi vida y la de mi familia. Aquí viví muchos momentos, más allá de los títulos, pasé muchos momentos muy lindo. Te cuento hace un año que me fui y prácticamente todas las semanas me comunico con la gente de Marathón. La comunicación es constante.

¿Qué ha representado para Manolo ser el técnico más ganador de Marathón?

La verdad eso lo dejo en segundo lugar, lo de haber ganado esto o lo otro, a mí lo que más me importa es el cariño que el equipo me tiene a mí y el que yo le tengo al club. Me emociona estar aquí en el aniversario.

¿Cuál es el título que más recuerda con Marathón?

El que no olvido fue el que le ganamos a Real España en el Morazán con gol de Mario Berrios. Ese momento me marco y seguramente a todos los Marathones. Me recuerdo de todos los detalles y mi hijo estaba en ese partido.