Keosseián, dolido: “Me siento avergonzado del partido que hizo el equipo”

Y agregó: ”Esto no es el reflejo de lo que nosotros queremos en el equipo, no hay muchas explicaciones, el club jugó mal partido y hay que levantarlo nosotros porque no hemos sido dignos de vestir la camiseta de Marathón”.

”Hay que felicitar a Motagua que hizo un gran partido con 10 jugadores y ha sido un cimbronazo fuerte para nosotros. No esperaba este rendimiento, ahí está en resumidas cuentan y el equipo no estuvo a la altura de lo que tiene que jugarse y con la ventaja de haber anotar y el rival quedarse con 10. Yo soy un hombre de lucha, pelea y en este momento difícil hay que sacar el equipo adelante con trabajo y convencimiento. Hoy fue duro y pocas veces me ha pasado tener un rendimiento de un equipo de esta manera”.

El timonel del Monstruo fue un poco más allá y enfatizó que. ”Hubo un solo equipo en la cancha y fue Motagua, buscar una explicación en este momento, no me quiero apresurar, estoy preocupado por lo que pasó esta tarde. El partido no lo podemos cambiar, queda pensar en lo que viene y levantarlo en lo anímico. No estuvimos a la altura y verdaderamente sentí vergüenza de este partido”.

También detalló. ”Solo queda levantar esto, felizmente me han tocado cosas difíciles como entrenador y solo con convencimiento y la fe que tengo en el trabajo, los muchos, así lo vamos a sacar. Hoy fue durísimo, sinceramente hay poca explicación y hay revancha el próximo fin de semana”.

Keosseián considera que los suyos habían hecho mejor las cosas en otros duelos. ”Hay una ardua tarea con este equipo, se habían hecho buenos partidos, el último con Olimpia y fue más parejo, pero hoy la verdad no me lo esperaba”.

Y cerró diciendo. ”Buscar responsables no tiene mucho sentido porque esto ya pasó, los errores se cometieron y debemos pensar en lo que viene, mejorar muchísimo. Motagua nos llevó con impulso y estuvo fuerte”.