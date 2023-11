Luis Vega y su dardo por el fracaso de Honduras en Juegos Panamericanos

Vega se mostró orgulloso de representar a la Selección de Honduras pese a la situación que vivieron y ante la pregunta de que si prefería haber estado en el partido de su equipo contra Saprissa , no dudó en su respuesta.

El defensa catracho, que milita en el Motagua , manifestó su inconformidad por la poca preparación que tuvieron para afrontar este campeonato, la cual no fue adecuada y le dejó un ‘recadito’ a la Federación de Fútbol de Honduras.

¿A qué le atribuye que no se dieron los resultados?

Al grupo, fue falta de trabajo, fuimos sin mucha preparación, no tuvimos mucho tiempo, habíamos jugadores que no nos conocíamos, hasta el primer partido fue el primero que jugamos juntos, tratamos de cumplir, de hacer lo mejor de nosotros y poner de nuestra parte, pero lastimosamente los resultados no se nos dieron.