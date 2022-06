Sin pelos en la lengua, frustrado porque sus jugadores no son tomados en cuenta y con serenidad para decir lo que muchos no se atreven, el presidente del Vida, Luis Cruz, disparó contra la Selección Nacional de Honduras.

La H viene de hacer otro papelón de la mano de los inoperantes dirigentes de la Fenafuth, que por su ineficiente gestión hicieron que el combinado catracho regresara de su viaje de Curazao el mismo lunes que jugaban el partido por la fecha 2, el cual perdieron 1-2.

“Desgraciadamente, esto no es por hablar, pero ya es tiempo que haya un cambio, no entiendo cómo quieren manejar el fútbol hondureño. La Selección viaja a Curazao, y Curazao llega dos días antes que la Selección al país. Fracaso, tras fracaso y todo bien, los culpables son otros, los de la Liga Nacional”, mencionó Cruz. en una entrevista a Tigo Sports, sobre el mal momento que atraviesa Honduras.

Futbolistas estelares del Vida como el lateral derecho Carlos Argueta y el mediocampista Roger Sanders, así como el destacado Cristian Sacaza del Honduras Progreso, han sido apartados del entrenadores Diego Vázquez al no ser tomados en cuenta en las primeras dos fechas.

Los mencionados jugadores son parte de los siete convocados a la Fecha FIFA que no han entrado en lista y se encuentran al margen de los demás seleccionados. Sobre ello, Luis Cruz atizó.

“Traen un entrenador que escoge a dedo a sus jugadores. Jugadores con calidad como Argueta, Sanders y Sacaza, que deberían estar en la Selección Nacional, están allí (no juegan) pero para impulsarlos y obligarlos a firmar por equipos denominados grandes, y si no, no tienen ninguna oportunidad y los tienen cortados. Es una realidad”, aseveró el dirigente cocotero.

Y cerró con: “Diego Vázquez viene, gane un partido y ya es el rey de Honduras. Señores, hay que abrir los ojos, no podemos estar en lo mismo. Quedar fuera de la Copa Oro no es una situación agradable, espero no pase”.