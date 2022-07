El silencio del portero Luis Aurelio “Buba” López, quien ha venido siendo el capitán de la Máquina, cada vez más llena de incertidumbre los pasillos administrativos de la dirigencia aurinegra, comandada por Elías Burbara.

En el transcurso de la semana ha tomado fuerza la teoría que en sus planes no está seguir en el equipo catedrático, pues el deseo del meta hondureño, como todo jugador de alto rendimiento, es partir al exterior.

Ante el silencio de “Buba”, el técnico Héctor Vargas ha salido al paso y enfatiza que esperará hasta el último momento, en caso de aceptar la renovación, pero adelantó que si se marcha, llegará un guardián del extranjero para suplirlo.

“Para nosotros será mejor que se quede y pueda hacer un gran torneo como el que logramos en el campeonato anterior”, apuntó el entrenador argentino de la Máquina.

“Y si no podemos contar con él- prosiguió Vargas- miraremos qué se puede traer, y si no encontramos un reemplazo en el campo local, estamos guardando el cupo para un portero extranjero”.

“Buba” sigue silenciado y no desde ahora, lo ha hecho en el torneo Clausura. Por lo tanto, eso ha puesto tenso el ambiente en camerino Aurinegro.

Por su parte, el gerente deportivo del Real España, Javier Delgado, exteriorizó que tiene pláticas avanzadas con el meta hondureño y con su representante, el venezolano Gonzalo Clavijo.

”Estamos en negociaciones y hemos tenido acercamientos con su representante”, expuso Delgado.

¿Afecta los planes de Héctor Vargas que no esté entrenando Luis López?

No, no puede presentarse porque no tiene contrato firmado con nosotros y cuando terminamos el torneo anterior, él se reunió con la Selección y no tuvo un período de tiempo. Uno sabe de la clase de profesional que es Luis y que casi no tiene vacaciones.

¿En qué porcentaje se encuentran las negociaciones?

Eso de porcentajes es muy relativo. Hasta que no esté firmado, no doy por finalizado el asunto. He visto ocasiones en que está todo al 99% y no se llega a un acuerdo por diferentes razones. Nosotros vamos a estar claros y seguros hasta que Luis firme el contrato.

¿Hasta cuándo lo van a esperar?

No hay prisa porque las inscripciones se cierran en el mes de agosto. La otra parte que tenemos claro es que el primer partido lo tenemos el 28 de junio. Lo ideal sería que (firmara) lo antes posible, pero no le hemos puesto una fecha límite.

Seguidamente el “Sheriff” adelantó que el 6 y 9 de julio sostendrán dos encuentros amistosos ante El Honduras Progreso.

“Uno será en San Pedro Sula (están por definir el lugar) y el otro en el estadio del Honduras Progreso”, informó el costarricense Delgado.

AMISTOSO

Mientras tanto, el subcampeón del fútbol hondureño sigue apretando fuerte el acelerador en sus trabajos de pretemporada en San Pedro Sula.

De acuerdo a información de la relacionista pública del Real España, Amanda Banegas, la Máquina jugará este domingo a las 3:00pm (hora local) ante Luis Ángel Firpo de El Salvador en las instalaciones del estadio Rubén Deras de Choloma, Cortés.

Además, añadió que la directiva españolista está contemplando sostener para la próxima semana cuatro encuentros amistosos.

RENOVACIONES

Real España renovó contrato a Franklin Flores y Devron García, ambos estamparon su firma por tres años y además regresó Derixon Vuelto, quien fue separado del Saprissa de Costa Rica por bajo rendimiento, jugó solo ocho partidos.