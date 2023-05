Messi da la cara y rompe el silencio tras el castigo del PSG

Y continuó: “Tenía organizado este viaje a Arabia , el cual había cancelado anteriormente, y éste no pude. Vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida”.

DECLARACIONES DE GALTIER

“Fui informado a comienzos de semana por mi dirección de su decisión de suspender a Leo (Messi). Una vez se me informó de la decisión, tomé la decisión de no comentarla. Soy empleado del club, una decisión fue tomada, yo no la comento”, explicó el técnico del PSG durante una rueda de prensa a dos días del partido de Ligue 1 en Troyes.