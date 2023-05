Christophe Galtier se pronuncia sobre el castigo del PSG a Messi

El entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, que se expresaba por primera vez sobre la suspensión de la estrella argentina Leo Messi, indicó este viernes que “no comentará” la “decisión” de la dirección del club.

“Fui informado a comienzos de semana por mi dirección de su decisión de suspender a Leo (Messi). Una vez se me informó de la decisión, tomé la decisión de no comentarla. Soy empleado del club, una decisión fue tomada, yo no la comento”, explicó el técnico del PSG durante una rueda de prensa a dos días del partido de Ligue 1 en Troyes.

El club abrió el martes un procedimiento disciplinario contra su estrella argentina, suspendido durante varios días después de un viaje a Arabia Saudita realizado sin el acuerdo de su club. No se entrena, no juega y no recibe su salario durante ese periodo.

Según varios medios, la sanción durará dos semanas, una información que el club no confirmó a la AFP.

Pero Messi, que en junio cumplirá 36 años, cuya salida del PSG es probable a final de temporada, ¿volverá a jugar después de esta suspensión con el club parisino?

“Veremos en el momento en que Leo regrese, veremos lo que pasará, evidentemente habrá conversaciones con la totalidad del club, pero también con Leo, que es el primer afectado”, respondió Christophe Galtier, que no quiso añadir nada más sobre el asunto.