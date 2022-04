Las confesiones del ’Choco’ Lozano: Pudo volver al Barça, el momento en el Cádiz y Xavi

Fue una experiencia maravillosa, no estuve mucho tiempo pero estar cerca de esos jugadores tan buenos te genera ilusión, también el poder vivir en una ciudad espectacular como Barcelona, donde hay de todo. Estaba en el Tenerife y pude hacer un buen año en Segunda A. Gerard se fijó en mí y pude fichar por medio suyo dado que era el entrenador del filial. Me pidió y el club hizo el esfuerzo. Empecé muy bien, haciendo goles, e incluso subí a entrenar con el primer equipo. Con el que mejor me llevaba era con Fali y nos hemos reencontrado en el Cádiz. Estuve también con Carles Aleñá, con Cucurella, con Sergi Palencia...

Ha cambiado mucho, la verdad. Cervera tenía una manera de ver fútbol que le ha dado resultado. Se encerraba para defender bien y buscaba una contra. Sergio te pide otras cosas, algo diferente. Situaciones que Cervera te sugería que no las hicieras, Sergio te pide que las hagas. Por ejemplo, un pase entre líneas o que el punta baje un poco para recibir y tener más balón. Sergio te exige que corras mucho defendiendo pero también te da otras opciones para atacar que antes no nos daban. Cada uno tiene su método.

Al final va a marcar mucho la efectividad que tengamos ante puerta. No vamos a tener muchas ocasiones y se trata de tener una o dos claras y que una o las dos entren. Y también que ellos no estén finos. El Barça siempre fue un rival complicado y ahora mucho más porque está jugando muy bien, con mucha posesión de balón. Ojalá no tengan acierto arriba.

Vi el segundo tiempo y me pareció un partidazo, el Eintracht jugó muy bien. El Barcelona tuvo la mala suerte de que no le entró el primer gol pronto y los alemanes, con las contras, fueron muy eficaces. Eso, ser eficaz ante puerta, es lo que te da la opción de ganar a todo un Barça. Creo que marcó el partido la lesión de Pedri, que es un jugador que fija mucho al rival porque te rompe líneas. El Barça lo nota mucho si no está Pedri. Es una pena que se lesionase porque da gusto verlo jugar.

Ustedes empataron 1-1 la pasada Liga en el Camp Nou. ¿Sirve eso de referencia para este partido?

Recuerdo que empatamos al final con un gol de Alex, de penalti. Lo hizo Lenglet, que me parece gran central pero que ha tenido mala suerte en este aspecto de los penaltis. Pero aquel empate no es referencia porque el Barça está jugando mucho mejor, ese año estaba Messi y que no esté nos da un plus. Pero de todas maneras tienen jugadores de nivel mundial como Dembélé, Aubamegyang, Memphis... Tienen artillería, un equipo increíble. Cualquiera te puede hacer año.

¿Qué le parece el Barça de Xavi?

Me gusta mucho porque le he podido ver el cambio. Le costó varios partidos arrancar pero empezó a funcionar muy bien y me recuerda a aquel Barça al que era muy difícil ganarle. Siempre puede llegar una derrota, pero en general cuesta ganarles.

Y de los delanteros del Barça, a usted que es también un punta de nivel, ¿quién le gusta más?

Me gusta el estilo de Aubameyang, respetando a los demás. Es muy completo. ‘Auba’ marca de cabeza, con la izquierda, con la derecha, picándola... Luego también está Luuk de Jong, que es un rematador nato.

¿Si mete un gol lo celebrará?

Uno trata de respetar mucho donde estuvo, aunque no llegué a debutar con el primer equipo. Pero tal como está el Cádiz no estamos para no celebrar un gol contra el Barça.

¿Qué espera del Cádiz?

Tenemos partidos con rivales directos en este tramo final de Liga y va a ser un largo camino, quedan muchas finales por pelear. Y contra el Barça vamos a salir a competir como siempre. Tenemos una plantilla que va a competir, eso seguro. Aquí no se da por perdido ni se tira nada. No podemos.

En alguna ocasión incluso sonó como refuerzo de invierno del Barça, la temporada en que fichó Braithwaite...

Algo sonó, cierto, pero uno lleva ya un buen rato en esto del fútbol y puede haber algo pero hasta que no llegue la oferta formal no puedes pensar en esas cosas.