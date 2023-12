“Si fuera Mbappé, no me iría del PSG; quiero que se quede”

Sin embargo, pese a que el futbolista francés no se ha pronunciado sobre su futuro, muchos lo colocan en el Real Madrid , club con el que lo han relacionado y que estuvo cerca de su fichaje, pero finalmente se decantó por renovar con el PSG.

Dicha renovación llegará a su fin en junio del 2024, y en manos de Kylian Mbappé está si continuar con el PSG o iniciar una nueva aventura en otro equipo.

Muchos se han pronunciado sobre la situación del joven futbolista francés, el último en hacerlo fue Thierry Henry, quien le dejó un mensaje y consejo a la estrella del PSG.

“Si yo fuera Kylian Mbappé, no me iría. Querría acabar lo que he empezado”, dijo el exfutbolista y ahora entrenador de la selección Sub-21 de Francia.