Escándalo en Inglaterra: Futbolista fue filmado mientras golpeaba brutalmente a su gato

Indignación

Las imágenes indignaron a las asociaciones de protección de los animales en el Reino Unido, donde la crueldad hacia los animales puede ser castigada con hasta cinco años prisión.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la mayor de esas asociaciones, calificó el vídeo de “muy perturbador”.

“Nunca es aceptable dar patadas, golpear o abofetear a un animal, para castigarle o por otro motivo”, añadió su portavoz.

La polémica ganó amplitud en las redes sociales: en Twitter varios internautas pedían este martes que el francés fuera suspendido en el West Ham o que el seleccionador Didier Deschamps no le convocara con los ‘Bleus’.