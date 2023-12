Julián Álvarez se luce en triunfo del Manchester City

Durante los primeros cuarenta minutos abusó del Sheffield, que no olió la pelota y por momentos estuvo a punto de tener el dudoso honor de ser el pelele de un equipo que rozó el récord de posesión en un partido de la Premier League.

El City no se lo permitió y Guardiola, con un cambio al inicio de la segunda parte, dio el último retoque que sentenció el choque. Salió Grealish, entró Bobb y el segundo tanto llegó con una jugada iniciada por el segundo. Bobb filtró entre líneas un pase a Foden, que a su vez asistió a Julián Álvarez para que el atacante argentino, a los 61 minutos, cerrara el partido con un remate a placer.

Ahí se acabó el choque. Sólo quedaba saber cómo terminaría la fiesta. Podían caer más goles, más posesión, más dominio o más de cualquier cosa positiva para el Manchester City. Al colista ni se le esperaba después de la sentencia.

La fiesta siguió con buen fútbol. El City no levantó el pie del acelerador, no dejó de presionar, Foden pudo marcar con dos intentos que detuvo Fotheringay y el final del choque sirvió para cerrar un año espectacular del City de la mejor manera posible: con el buen sabor de la victoria y con el ‘Wonderwall’ de Oasis sonando por la megafonía el Etihad Stadium ¿Existe un final mejor? Posiblemente, no.