Jonathan Bornstein: así han sido sus primeras 24 horas en Honduras

El futbolista de 38 años relató la diferencia que notó entre el aeropuerto catracho (Ramón Villeda Morales) y la de los norteamericanos en los que ha estado, los alimentos típicos que ha comido y “desde que el avión estaba sobrevolando Honduras estaba observando Honduras desde arriba y tome fotos para enseñarle a mi familia como todo era tan verde y bonito. Ya estando en el aeropuerto las personas me reconocieron y comenzamos a tomarnos muchas fotos. Me gusto y me sentí muy cómodo”.

Y añadió: “Me emocione mucho más cuando salí de las puertas del avión al ver a todo la gente siendo muy buena conmigo fue algo muy especial. Me impactó algo cuando tu pasas por aduana en los aeropuertos en Estados Unidos todo es muy serio, al igual que México u otros países, y aquí hicimos todo el papeleo, y el miembro que me hizo el chequeo me pidió mi primera foto y al final me dijo bienvenido a Honduras”.

El viaje de San Pedro Sula a La Ceibas puede ser muy extenuante para muchos, pero para Bornstein fue todo lo contrario.

“Viajamos cuatros horas para llegar a nuestro destino y yo iba disfrutando todo viendo el maravilloso paisaje. Paramos en Tela porque yo tenía mucha hambre luego del vuelo y comí un pescado muy rico y fresco, luego caminamos un momento por la arena de la playa y compramos mango verde con sal y pimienta, algo que nunca había probado en mi vida. También compré 50 lempiras de lichas en la carretera”.

Solo me falta probar las famosas baleadas., contó con mucha emoción el nuevo refuerzo de los cocoteros.