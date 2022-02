Guillermo Cinquetti, expreparador físico de Boca Juniors, llega al Real España para trabajar con Héctor Vargas

Ya se conoce el cuerpo técnico que acompañará al entrenador Héctor Vargas en el Real España y tendrá como preparador físico a un experimentado compatriota que pasó por los equipos más grandes de Argentina y Sudamérica.

Se trata de Guillermo Cinquetti, histórico preparador físico que acompañó al técnico Miguel Ángel Russo gran parte de su carrera como entrenador (18 años) en Rosario Central, Vélez, su primer ciclo en Boca Juniors, San Lorenzo, Racing, Estudiantes, Millonarios de Colombia y Alianza Lima de Perú.

La carrera de Cinquitti es impresionante. Es un profesional de primera que vendrá a trabajar con Vargas en la máquina desde la próxima semana. El argentino sumará su capacidad para levantar al plantel que no la pasó bien en la última etapa con el mexicano Raúl ‘Potro‘ Gutiérrez.

Las cosas no terminaron bien entre Cinquetti y Russo. El preparador físico acusó al entrenador de haber interferido para que no fuera contratado por Rosario Central: “Me sorprendió la interferencia que tuvo como para que yo no pueda tomar un cargo en Rosario Central porque estaba su hijo”, reveló el año pasado.