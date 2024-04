Guardiola sorprende con lo que dijo del Real Madrid tras la eliminación del City

“Hubiera preferido ganar, claro. Lo primero felicitar al Real Madrid por clasificarse a semifinales. El Madrid defendió muy atrás, con mucha solidaridad. Lo dimos todo, no me arrepiento de nada. Lo hemos hecho todo, tanto defensivamente como ofensivamente. Es lo que hay”, dijo Guardiola en rueda de prensa.

“Los tres partidos han sido muy similares, ellos han defendido más atrás, hemos creado muchas oportunidades, pero esto va de marcar goles. Ellos estarán en semifinales y nosotros no, por pequeños detalles. A veces ganas los penaltis, a veces no. No hemos convertido las oportunidades que hemos tenido. Todos hemos estado al mejor nivel, para ganar al Madrid tienes que estar al 100 %, lo hemos estado, pero no ha sido suficiente”.