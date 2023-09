Girona sorprende: líder de Liga Española y el sábado recibe al Real Madrid

El Estadio Montilivi acogerá este apasionante partido que representará una prueba de fuego para los de Carlo Ancelotti después de la salida en falso que hizo en el derbi ante Atlético de Madrid, con el que perdió (3-1).

Pero un día antes, el viernes 29 de septiembre, puede haber cambio de líder de manera provisional, pues el FC Barcelona recibirá al Sevilla a la 1.00 PM, horario hondureño.

RESULTADOS JORNADA 7:

Sevilla 5-1 Almería

Mallorca 2-2 Barcelona

Athletic Club de Bilbao 2-2 Getafe

Real Madrid 2-0 UD Las Palmas

Villarreal 1-2 Girona

Valencia 0-1 Real Sociedad (En juego)

Cádiz 0-0 Rayo Vallecano (En juego)

Jueves 28 de septiembre

Celta de Vigo vs Alavés (11.00 am)

Granada vs Betis (11.00 am)

Osasuna vs Atlético de Madrid (1.30 pm)

PRÓXIMA JORNADA

Viernes 20 de septiembre

Barcelona vs Sevilla (1.00 pm)

Sábado 30 de septiembre

Getafe vs Villarreal (6.00 am)

Rayo Vallecano vs Mallorca (8.15 am)

Girona vs Real Madrid (10.30 am)

Real Sociedad vs Athletic Club de Bilbao (1.00 pm)

Domingo 1 de octubre

Almería vs Granda (6.00 am)

Alavés vs Osasuna (8.15 am)

Betis vs Valencia (1.00 pm)

Atlético de Madrid vs Cádiz (1.00 pm)

Lunes 2 de octubre

UD Las Palmas vs Celta de Vigo (1.00 pm)

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA: