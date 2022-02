Federico Lavallén, el hijo del entrenador de Olimpia que se retiró del fútbol y que anhela conocer Honduras

“Ha principios del año pasado dejé de jugar fútbol y justo en marzo me enteré que iba hacer papá, me dediqué a la familia y a trabajar. Jugué al fútbol 15 años y no es para todo eso, entonces son imprevistos que te salen en la vida. Me retiré por decisión personal, me cansé del ambiente del fútbol, no sentía ya esa pasión cuando era chico y las cosas cuando ya no le agarrar cariño es complicado”, dijo.

El entrenador de los albos apoyó la decisión de su hijo tras colgar las botas tan temprano. “Mi padre siempre me apoyó, nunca interfirió en mi carrera, cuando vine de jugar de México le dije y tomó para bien, quería sentar cabeza con mi novia y me han apoyado”.

LLEGADA DE SU PADRE A HONDURAS

Pablo Lavallén estuvo un año sin dirigir y el hecho que viniera a Honduras le ayudará mucho en su carrera, afirma su hijo.

“Muy feliz por él que volvió a trabajar, estuvo un año parado por la pandemia y otras cosas. Está en el equipo más grande de Honduras y no tengo dudas que le irá bien. Nosotros vivimos en México y ya conoce un poco las culturas y esas cosas. El reto que ir a Centroamérica se vendrá bien”, comentó.