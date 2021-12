El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó tras empatar ante Osasuna (2-2) que su equipo necesita “una victoria urgente” para levantar cabeza cuanto antes después de los últimos malos resultados, tanto en la Liga Española como en la Champions.

Xavi empezó analizando el juego y el resultado no es bueno. “El punto es insuficiente. El gusto que se te queda es malo. Hemos competido bien. Con el 1-2, teníamos que conservar el balón y no lo hemos conseguido. Hay que cambiar la dinámica de forma urgente. No hemos tenido calma, ni domino de balón. Nos han encerrado. Hemos sufrido. No hemos sido capaces de tener posesiones largas. No nos sale nada. Tenemos un problema grande. Luego, nos han echado atrás y nos han empatado. Es un tema de fútbol, que no nos llega”.

Prosiguió: “El empate llega de un rechace, de una jugada ensayada. Ellos viven de la estrategia. El punto es insuficiente. No hemos logrado jugar en campo contrario. Nos cuesta mucho defender en el área. Lo hemos trabajado, pero nos han hecho dos goles en acciones trabajadas. No puede ser. Hay tantas cosas por mejorar... Eran tres puntos importantísimos”.