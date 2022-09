“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos durante más de 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca habría soñado y ahora debo reconocer que es el momento de terminar con mi carrera competitiva” , comentó en el comunicado.

“Los últimos 24 años en el circuito han sido una aventura increíble. He tenido la fortuna de jugar en 40 países. He reído y llorado, he sentido alegría y dolor, pero sobre todo me he sentido increíblemente vivo”, indicó el jugador.

“Para terminar, al juego del tenis: te amo y nunca te abandonaré”, concluyó Federer en el comunicado.

El jugador suizo ganó, además de ocho torneos de Wimbledon, seis veces el Abierto de Australia, cinco veces el Abierto de Estados Unidos y una vez Roland Garros.

Accedió por primera vez al número uno mundial el 2 de febrero de 2004. Se retira con 103 títulos, un balance de 1.251 partidos ganados y 275 perdidos y unas ganancias oficiales, según la ATP, de 130,5 millones de dólares.