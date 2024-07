DIARIO DIEZ te invita a competir en la quiniela de la fase final de la Euro 2024

Para inscribirte puedes acceder en este link: Quiniela de la Eurocopa 2024

Es de agregar que el primer lugar ganará un premio económico que está valorando en 15 mil lempiras.

Ante este escenario, DIARIO DIEZ, a través del patrocinio de GASOLINERA UNO, anima a sus lectores a dejar sus pronósticos de los partidos y participar en la Quiniela de la Euro 2024. A continuación compartimos los pasos a seguir:

Elegibilidad para participar:

1- Puede participar mayores de 21 años de edad.

2- Contar con cédula de identidad o residencia.

1- Los puntos se distribuirán de la siguiente manera:

Reglas Quiniela:

Acertar la clasificación costará 1 punto.

Acertar en el marcador costará 3 puntos.

En el caso que las dos opciones estén correctas se hará la suma de ambas y el resultado serán los puntos a obtener.

2- El resultado a tomar por partido es el de los 90 minutos o 120 minutos de los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Los goles en penales se suman para el juego.

3- Todos los resultados se tomarán hasta 10 minutos antes de las 10:00 AM del viernes 5 de julio de 2024. Los goles en penales no suman para el juego.

4- Al final de la fase se estará publicando la tabla de posiciones actualizada para dar a conocer las puntuaciones.

EN CASO DE EMPATE EN PUNTOS AL FINAL DE LA COMPETENCIA

1- Primer criterio: mayor número de resultados exactos acertados (marcadores)

2- Segundo criterio: mayor número de resultados correctos (sin el marcador exacto)

3- Tercer criterio: sorteo.

Reclamaciones:

1- Cualquier disputa o reclamación debe ser realizada máximo una hora después de la publicación de los resultados por la unidad de datos presentando pruebas de lo sucedido.

Ganadores:

1) El ganador será anunciado en las plataformas sociales de Diez, El Heraldo y La Prensa

2) El ganador deberá presentarse a las oficinas de La Prensa en San Pedro Sula o El Heraldo en Tegucigalpa para hacerles entrega de su premio.

3) En caso de que: el ganador no reclame su premio en un plazo (15) días hábiles; así como si cualquiera de las reglas de este concurso no se cumple; o si el ganador ya no quiere o no puede disfrutar del premio, ese ganador quedará automáticamente descartado.

4) Si al ganador no se le pueda contactar por haber ingresado información equivocada según los requisitos aquí mencionados o no retira su premio en el plazo indicado, será descalificado y se le entregará al segundo calificado. En tal caso, el premio acumulará para la siguiente quiniela deportiva.