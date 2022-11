¡Desafían a CR7! Manchester United quita la imagen de Cristiano Ronaldo de Old Trafford

Después de que el jugador aseguró sentirse “traicionado” por la manera en la que ha sido tratado por los Red Devils y tras los rumores que aseguran que Ten Hag solicitó al club no contar más con Cristiano, el United también ha tomado la decisión de que el futbolista no aparezca como parte de la publicidad oficial en los exteriores del Teatro de los Sueños.

En medio de las controversiales palabras que otorgó el delantero portugués en una entrevista al diario The Sun y mientras se prepara para el Mundial de Sudáfrica 2022, la fotografía de CR7 fue retirada de la fachada del estadio.

Las reacciones no se hicieron esperar y este miércoles el Manchester United ha quitado la imagen de Cristiano Ronaldo que se encuentra en las afueras del estadio Old Trafford.

Cristiano Ronaldo sufrió este miércoles una gastritis de la que no estará recuperado a tiempo para jugar el jueves el único partido de preparación de Portugal antes del Mundial-2022, ante Nigeria, anunció el seleccionador luso Fernando Santos.

“Este asunto no tiene nada que ver con nosotros y con la selección nacional”, reaccionó Santos en conferencia de prensa, preguntado en varias ocasiones sobre el impacto de esta polémica en la preparación para la Copa del Mundo.

“Es una entrevista que le atañe a él y que es muy personal, y todos tenemos que respetarlo”, declaró el entrenador, destacando que su delantero estrella no había evocado a la selección de Portugal en su entrevista.

En todo caso, el partido amistoso contra Nigeria, el jueves en Lisboa, no servirá para dar a Cristiano Ronaldo un poco del tiempo de juego que le falta en Mánchester. “Padece una gastritis (...) y no se entrenará hoy (miércoles) por ese motivo”, explicó Santos, precisando que el capitán de la Seleçao “seguramente no estará listo” para jugar el jueves.

Portugal volará el viernes a Qatar e iniciará su Mundial el 24 de noviembre ante Ghana, antes de enfrentarse a Uruguay y a Corea del Sur en el grupo H.