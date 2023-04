Faitelson revela por qué aceptó trabajar en Televisa: “No soy traidor”

Cabe recordar que durante toda su carrera en el periodismo deportivo, David Faitelson ha sido uno de los grandes ‘rivales’ de Televisa bajo la corriente periodística que ha inculcado José Ramón Fernández.

LAS PALABRAS DE FAITELSON

El panelista de 54 años y nacido en Israel se defendió de las críticas y dio a conocer el motivo por el cual se sumó al proyecto, el cual compartirá con otro controvertido periodista mexicano como lo es André Marín. El programa será presentado por la periodista Denisse Maerker en conjunto con más íconos del periodismo deportivo en México.

“Fue una decisión fácil para mí porque me parece atractiva. No fue fácil en el sentido que significa ir a una empresa de la que hemos sido rivales, además de crecer en una escuela como la de José Ramón Fernández. Tengo la conciencia tranquila. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, decir lo que tenga que decir y cuando a ellos no les guste lo que tenga que decir me voy. Ellos han prometido un programa con mucha libertad”, declaró.

Faitelson aplaudió la nueva postura de Televisa, negó ser un traidor y aclaró que no recibirá ningún tipo de remuneración económica por su presencia en el programa.