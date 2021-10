Cristiano Ronaldo estalla por las críticas: “Seguiré callando bocas y ganaré títulos”

“La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto pero si te soy sincero, tengo 36 años, lo he ganado todo, ¿Voy a estar preocupado por lo que la gente dice sobre mí? Duermo bien cada noche. Me voy a dormir con la conciencia tranquila. Seguiré así y callaré bocas y ganaré títulos”, dijo Cristiano en ‘Sky Sports’.

Sus reacciones en los partidos. “Las críticas siempre existirán aquí. No me escondo de eso y realmente no me importa porque sé que el fútbol es así. Mis reacciones son las que siento en ese momento. Todo el mundo me conoce. Siempre he sido así; no voy a cambiar ahora con mi edad. Siempre daré el 100 por ciento por este club y mis reacciones son parte de lo que soy y no quiero molestar a nadie. Sé que habrá ojos puestos sobre mí por lo que soy, por lo que logro, por lo que gano”.

“Siempre van a encontrar las cosas malas, pero para mí no es un problema. La vida es una lección constante y todavía aprendo con mis errores, tratando de mejorar los siguientes. juego”, agregó.

De su regreso a Old Trafford: “Dije lo que sentí en ese momento: que estoy aquí para ganar. No estoy aquí de vacaciones. Les dije que veo un gran potencial en este equipo; jugadores muy jóvenes, jugadores con potencial, y estoy aquí para ganar y ayudar”.

“¡No canté porque les dije que canté hace unos años! Pero estuvo bien. Los chicos me entienden, fue un buen discurso y yo estaba feliz esa noche”, finalizó.