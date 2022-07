¿Champions League o dinero? Equipo asiático ofrece 300 millones de euros por Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es el nombre del momento en el mercado de fichajes en el fútbol de Europa y hasta la fecha no tiene claro dónde jugará en la temporada 2022-23.

CR7 tiene claro que no quiere seguir en el Manchester United debido a que el proyecto no le convence y también porque el conjunto inglés no disputará la próxima Champions League.

Desde entonces, equipos como el Barcelona, Chelsea, PSG y Bayern Munich han sonado como sus posibles destinos y este miércoles se ha sumado uno más.

De los clubes mencionados, ninguno ha puesto sobre la mesa una oferta que interese al Manchester United, pero si lo ha hecho un club de Arabia Saudita: 300 millones de euros para fichar a Cristiano Ronaldo.

Según las televisiones TVI y CNN Portuguesa, el equipo de Arabia, cuya identidad no se revela, ofrece 300 millones para que Cristiano Ronaldo juegue dos temporadas.

La propuesta de 300 millones de euros que han lanzado se reparte de esta manera: 30 millones de traspaso para el Manchester United, 250 millones de salario, divididos en dos temporadas, y los 20 millones restantes para los intermediarios.

Parece una oferta irrechazable para Cristiano Ronaldo, pero el portugués tiene claro que su deseo es jugar en Europa y disputar la Champions League. A sus 37 años de edad considera que aún puede seguir en la élite.

Además, CR7 sabe que este año se disputa el Mundial de Qatar 2022 y quiere estar en el mejor ritmo de competencia, algo que no conseguirá en Arabia Saudita.

Cristiano tiene un año de contrato con el Manchester United, quien lleva ya dos semanas de pretemporada, pero el portugués no se ha unido a ellos.