¿Celebrará si anota ante Olimpia? Brayan Moya responde previo al clásico

El extremo derecho del Real España, Brayan Moya, ha salido de la lesión y está listo para enfrentarse a su ex equipo, Olimpia, el próximo domingo en el clásico que se jugará en San Pedro Sula.

He ido evolucionando bien con la terapia y con el trabajo físico. Hoy tuve mi primer entrenamiento con el grupo y me sentí bien, a lo largo de la semana seguiré para llegar al partido.

¿Quién es la pieza más débil?

Ja ja ja, no lo puedo decir (exclamó Moya entre risas).

¿Cómo cortarías este invicto del Olimpia del que también fuiste parte un momento?

Nosotros no nos importa eso del invicto. A lo que nosotros nos interesa son los tres puntos y si se da, pues que bien, pero como repito nosotros solo buscamos el triunfo.

Has estado en ambos equipos, pero ¿Cómo se vive en intensidad un clásico? ¿Hay diferencias?

Los clásicos se juegan diferente, así lo decíamos en Olimpia y acá también. Se trabaja todos los días y el grupo está muy preparado y está anímicamente unido y eso es un factor importante para este partido.

¿Cómo asumís este rol de ser uno de los líderes del equipo?

Yo vine acá a trabajar, no vine de paseo. Lamentablemente, tuve esta lesión que no estaba en mis manos y cada oportunidad que me den, pues la aprovecharé al máximo.

¿Con quién conectas bien en el equipo?

Con Jhow Benavídez y con Carlos Small conectamos bien y me siento cómodo jugando con ellos, contra Motagua lo demostramos.

¿Celebrarás si anotas gol?

No, no voy a celebrar.