“Bolillo” Gómez aclara su futuro al frente de la Selección: “Yo no abandono los barcos así”

“Es un momento muy duro donde la gente a veces no entiende, el que se siente en ese banco y le pase lo que le está pasando a mí, yo llevo dos convocatoria y ya las personas señalan, en todas partes me ha pasado lo mismo, ya que me ocurrió en Panamá y Ecuador, pero hemos podidos salir adelante y esto es un proceso largo” , puntualizó.

Y añadió: “Uno siempre sale con bronca, ayer vi el partido Canadá vs Estados Unidos y le pasó lo mismo a EUA que nos pasó a nosotros con Canadá y ayer fue peor todavía, los muchachos hacen cosas y estamos en ese camino de encontrar lo mejor, a veces ve uno que está oscuro y que que la gente está impaciente pero la herencia no es mía” .

“ Renuncia no es, es una palabra como de sentimiento y dolor, de confusión que a veces uno recibió una herencia y estoy tratando de sacar lo mejor y de buscar el buen camino, yo no abandono los barcos así”, comenzó diciendo.

¿Se le acaba la paciencia?, fue una de las interrogantes que la prensa deportiva le hizo al DT de la Bicolor.

“No la mía. Los técnicos estamos diseñados que nos digan de todo, sino se sacan los resultados hay críticas. A veces se miran los resultados y no el juego, sino hay mejorías. Se destacan más las malas. La gente y la prensa pueden estar impacientes y es normal. Yo apenas llevo tres meses con esta carga, pero cuánto tiempo lleva la gente con este carga”, respondió.

Y siguió comentando: “Yo no soy de tiempos cortos, por eso yo fui claro y se lo he dicho a todo el mundo, este tiempo corto no es el más agradable para mí, ni el mejor, ni el de la varita mágica que cambia de la noche a la mañana un momento que dijo un hondureño que es cuando no se obtienen los resultados”.

Más de lo que dijo “Bolillo” Gomez

¿Vale la pena seguir con usted al frente de la Selección de Honduras?

¿Pero que vale la pena para qué?

Si su etapa en el momento que llegó estará sujeta a evaluación para seguir digiriendo a Honduras.

“No, no, no está considerado. O sea, el que venga aquí a Honduras en el momento en el que yo llegué sabe que se iba a vivir este momento. Esto ya está hablado con los directivos y estoy viviendo un momento difícil, pero uno sabe que hay momentos así. En el transcursos de estos días me toca hablar así, se siente el dolor y yo soy responsable. Soy muy humano y siento el dolor de la gente.”

¿Qué hacer para cerrar de forma digna y pensar en el siguiente proceso?

“Estamos tratando de hacerlo, estamos buscando. He tenido variantes, nóminas, si ustedes se preguntan ¿están los mejores en este momento en la Selección? el tiempo es el único que te dará la posibilidad de mejorar y todavía no es suficiente el tiempo”.

¿A usted no se le ocurre renunciar?

“Yo por ahora no he pensado, pero a veces hablo y tiro cosas al aire”.

¿Qué le dice a la gente?

“La gente quiere resultados y en el momento que yo llegué todavía no podemos dar resultados. A la gente que le puedo decir si aguanta, aguanta. La gente de aquí es muy buena. He estado en otras partes y la gente es más brava, aquí es más tranquila, pero se ponen impacientes y todos nos vamos impacientando. Hay que llegar a un punto donde nos tenemos que tranquilizar un poquito, todos y jugadores.”

¿Tiene ganas de seguir?

“Sabes que siempre el fútbol lo llevamos en la sangre”.