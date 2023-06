¿Dónde jugará? Ángel Di María se marcha de la Juventus

El ‘Fideo’ se marcha tras 37 partidos como juventino, en los que ha marcado ocho goles y ha repartido cuatro asistencias entre todas las competiciones.

“Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte”, publicó en su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. Un saludo muy grande a todos los juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”, añadió el internacional argentino.

La marcha del que fuera jugador del Real Madrid y Manchester United, entre otros, llega un día después de que su compatriota Leandro Paredes anunciara también que no seguirá en la ‘Juve’ y vuelve al PSG.