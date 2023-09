Najar se une y revela por qué acepta volver a la selección de Honduras

Por otro lado, Andy Najar comentó su estado físico y lo motivado que esta en llegar a la Selección.

“Estoy bien. Pude jugar mis primeros 90 minutos después de más de un mes que no tenía participación y lo hicimos bien. Hay momentos que no me siento capaz de representar a la Selección y por eso prefiero darle el espacio a otro compañero y ahora estamos al 100% para dar lo mejor. Son decisiones que tomamos de manera personal y no es por el entrenador que esté enfrente”.

“Hay mucha gente que me critica, pero si ellos estuvieran en mis zapatos lo entenderían. La verdad no me molesta que hablen de mí, cada persona tiene su derecho a opinar lo que ellos quieran”, señaló el lateral derecho sobre los hinchas que lo critican..

¿Cómo miras la incorporación de David Suazo y Maynor?

Ambas personas son ídolos de muchos y eso va a motivar al equipo para que hagan las cosas bien.

A David Suazo siempre lo seguí desde mis primeros pasos y lo admire. Uno sabe la carrera que tuvo él y estoy contento de que ellos formen parte del cuerpo técnico.

¡Qué le puedes decir a Luis Palma, ahora que jugará Champions?

Que siga haciendo lo que hizo con el Aris y esperamos que lo haga con el Celtic. Felicitarlo porque ha llegado a un gran equipo donde podrá jugar el torneo más importante de Europa.

Andy, ¿eres tú el llamado a ser referente de la Selección?

No solo soy yo. También está el Choco Lozano e incluso Denil Maldonado que ha venido desde las juveniles. No siento presión y es bonito que la gente lo mire a uno como referente.

BRYAN ACOSTA

Asimismo, hizo su arribo Bryan Acosta, mediocampista del Portland Timbers. El equipo del hondureño igualó 2-2 ante Seattle Sounders en la noche del sábado, pero Acosta no pudo tener minutos con su actual club.

El ex Real España comentó que se encuentra bien y “muy contento de que el profesor Rueda” lo tomará en cuenta y que ahora se “pondrá a las órdenes de él”.

¿Cómo llegas físicamente?

Llegamos bien físicamente y a pesar de no haber jugado, pues estamos bien con respecto a la física

¿Qué importante es tener a Rueda como entrenador?

Con toda la importancia. El profe ya tuvo su proceso acá y le fue bien, esperamos sea igual con nosotros para clasificar al Mundial 2026. Es una ilusión estar con la Selección y poder clasificarse a la fiesta grande de un Mundial.