Andy Nájar destapa su fichaje por Olimpia y su regreso a Honduras

¿Qué le dijo la familia? “Están muy contentos sabiendo que para mí es un sueño desde chiquito. Gracias a Dios lo he logrado, lo he conseguido, porque cuando no estamos en este mundo, los recuerdos son los que se van con nosotros”.

Primeras impresiones: “Para mí es un honor, agradecido con Dios, porque sin él no somos nada, contento, espero poder aportar lo mejor de mí en cada partido para que la gente pueda disfrutar del buen fútbol, esperamos su apoyo.

¿Platicó con jugadores de Selección en Olimpia? “Siempre me mantengo hablado con Menjívar, Beckeles, Araújo, he tenido la oportunidad de hablar un poco, me están esperando ya”.

Su paso en el extranjero, ahora Olimpia, ¿cómo se vive la carrera? “Cada vez que llegaba al club siempre daba lo mejor de mí, porque no me gusta ser el jugador que anda de equipo en equipo, siempre tratar de dar lo mejor de mí para poder mantenerme en los clubes, es muy lindo. He tenido la oportunidad de jugar en Europa y la MLS, son bonitas experiencias. Ahora por primera vez se me dará la oportunidad de jugar en la Liga Nacional, esperamos puedan ver lo mejor de mí en Olimpia”.

¿Qué representa para ti jugar en Honduras? “Representa un sueño desde chiquito. Igual, jugar en la Selección siempre fue un sueño, tuve chance de jugar para Estados Unidos, pero me decidí por la Selección. Mi sueño siempre era jugar en la Bicolor. Es muy lindo cumplir los sueños”.

Dejó la MLS para buscar suerte en Europa, ahora retorna en Honduras: “Son oportunidades que le llegan a uno, a veces llegan una vez o dos, pero nos la sabemos aprovechar, pero yo las he podido aprovechar. Ahora volver a Honduras después de tanto tiempo, esperamos estar por mucho, muy contento, solo quiero disfrutar del fútbol y solo lo quiero hacer en el equipo más grande de Honduras”.

Propósito en 2024: “Ser campeón con Olimpia, ganar títulos, ha llegado el momento de disfrutar después de tanto tiempo de no levantar títulos. Gracias a Dios levanté títulos en Bélgica, quiero volver a sentir eso de levantar títulos, primero Dios se me dé la oportunidad y cumplir los sueños desde pequeño y más con la camiseta del león”.

¿Habló con Troglio? “De hecho hablé con él esta semana, siempre estuvo insistiendo desde el primer momento. Cuando llegué a entrenar con Olimpia me preguntó si quería jugar con ellos, me sentí bien, me volvió esa pasión por el fútbol, esperamos tener mucho éxito juntos”.

Debut con Olimpia: “Va a ser muy lindo, hay mucha gente que quería que llegara a Olimpia, me estaban mandando mensajes en Instagram. Será muy lindo, espero que sea buena bienvenida con la gente de Olimpia”.

¿Cuándo arriba Andy Nájar a Honduras? “Estoy esperando me manden los tickets de avión (entre risas). Por mí estuviera mañana, pero lo más seguro es el viernes”.

¿Cómo vive estos momentos, la situación actual por el título invicto? “Uno como jugador siempre quiere ganar, no quiere perder, sí me gustaría formar parte, hacer historia, seguir haciéndola más grande de lo que ya lo han hecho los compañeros, así me gustaría unirme. Al final, lo más importante es levantar el título”.

A los 30 años los retiran, ¿hay Andy para rato? “Primero Dios que sí, sé que estoy entrando a los 31, hay Andy para rato. Traer esa experiencia de Estados Unidos y Europa, les prometo que van a disfrutar mucho”.