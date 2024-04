Alenis Vargas, listo para enfrentar a Messi y David Ruiz: “Mi ejemplo es Cristiano”

Kansas City, Estados Unidos.

Se repite la historia del chico de un barrio, que recibió un talento dado por Dios, el cual empezó a mostrar allí, en las polvorientas calles frente a casa, hasta que con incredulidad surgió la oportunidad de acceder al profesionalismo y vivir las más inesperadas aventuras. Sí, esa misma historia vive el delantero hondureño Alenis Vargas, futbolista del Sporting Kansas City de la MLS, quien este sábado enfrentará a Lionel Messi y al Inter Miami. “Me siento súper contento, lleno de emoción, esperando con calma el día del partido, haciendo mi trabajo para ver si se me da la oportunidad en este partido, espero poder jugar, hacer un gran juego y que cosa mejor, que hacerlo ante nuestra propia gente”.

Vargas, la gran figura de la filial del Sporting Kansas City durante el torneo anterior de la MLS Next Pro, observó con orgullo el partido entre Honduras y Argentina jugado antes del Mundial de Qatar 2022. En aquel momento añoraba estar uniformado y enfrentar a la albiceleste de Messi, las vueltas de la vida hoy le dan la posibilidad de enfrentarse al astro argentino a nivel de clubes. ¿Pero cómo reaccionará al tenerlo de frente? Realmente será un momento especial, no todos los días te enfrentas con una leyenda del fútbol mundial, siempre va a existir esa admiración y respeto, la cual más allá de cualquier cosa, pero por encima de eso está el compromiso y el profesionalismo, al entrar a la cancha debo demostrar de lo que estoy hecho, independientemente de quien esté enfrente, lucharé por mi equipo y si, existe mucha apreciación por lo que él continúa haciendo en el fútbol.

Al ser un futbolista muy joven, has podido vivir a plenitud la era Messi-Cristiano ¿Cuál de estos dos jugadores te genera más admiración? Me declaro fan de Cristiano Ronaldo, me agrada su forma de trabajar, me inspira la forma en la que ha llevado su carrera, obviamente, Messi es mucho más creativo, pero mi ejemplo siempre ha sido Cristiano Ronaldo, tal vez por mi ubicación dentro del campo, en mi deseo de mejorar me he enfocado más en su forma de jugar. Para el partido ante Inter Miami, los de casa han tomado la decisión de abandonar el Children’s Mercy Park y se han mudado a la casa de los Kansas City Chiefs, donde contarán con el aliento de más 70 mil espectadores, situación que se vivió por última vez en el 2008, cuando Roger Espinoza enfrentó a David Beckham en el considerado el estadio más ruidoso del mundo. Va a ser un cambio grande e importante, nuestro estadio es pequeño, creo que tiene una capacidad de 20 mil aficionados y ahora súmale 50 mil más, debes cambiar el chip muy rápido, acostumbrarte a la cancha, la cual es más pequeña, la pelota rueda más rápido, la gente está más cerca y metida, hacen mucho ruido y espero que todos estos elementos terminen jugando a nuestro favor. ¿Cómo imaginas el ambiente en una ciudad que ama tanto el deporte como Kansas, seguramente habrá muchos seguidores del argentino y su banda?

Los fans de Sporting Kansas City van a apoyar a su equipo, esos que van a cada partido a vernos, aficionados de verdad no cambian de camisa por ninguna razón, espero ver muchas camisas rosadas, existe un tema mediático y para todos es un sueño verlo jugar. ¿Qué tal se preparan ustedes para este partido tan mediático? El ambiente ha sido muy bonito, hemos trabajado en el Arrowhead Stadium, nos encontramos muy motivados, miramos esto como una oportunidad para lavarnos la cara, luego de lo ocurrido en el partido anterior, donde ganábamos 3-0 y nos dejamos empatar, pero la preparación ha sido normal, como se realiza semana a semana, con el incentivo que recibes a Messi, Suárez, Alba, Busquets y compañía. Ya tuviste ante Toronto FC la oportunidad de anotar tu primer gol en la MLS, un tanto ante el Inter Miami de Messi ¿Que tanto podría cambiar el rumbo de tu carrera? Lo he visualizado, he trabajado esta semana pensando en hacer un gran partido, estoy con ganas de dar lo máximo en los minutos que se puedan dar, si anoto me dará mucha confianza, sé que será un boom mediático, igual, lo tomo como que nada de eso existe o es importante, el objetivo es sacar los tres puntos y lo que eso genere mejor lo dejo en las manos de Dios.