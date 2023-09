Alberth Elis: Confiesa las ofertas que recibió y hondureños que recomendaría

Burdeos, Francia.

Luego de meses de baja, el legionario hondureño Alberth Elis ha regresado a las canchas en Francia y lo ha hecho con más ánimo, más motivación, dejando las lesiones en el olvido y con una triple misión. “La Panterita” lo tiene claro. Su objetivo es dejar atrás la campaña anterior, la cual califica como su peor en el extranjero, y así mismo anotar goles, ayudar para que su equipo Girondins de Burdeos logre ascender a la Ligue 1 y así conquistar otra vez a la afición que le pasa factura por haber dejado el club en invierno cuando se fue al Brest

El atacante hondureño Alberth Elis, quien se quebró el brazo en la pasada Copa Oro y no estuvo en el inicio de la era de Reinaldo Rueda, está contento por regresar anotando dos goles en su club, piensa que está recuperando la forma física- futbolística y desde ya se pone también a la disposición de la Selección Nacional para los juegos decisivos contra Cuba por la Nations League el 12 y 15 de octubre. El representante catracho en la segunda división francesa también habló sobre el proyecto que tiene con su academia de fútbol, Panteras FC, que milita en la Liga Mayor sampedrana y la manera en que sus jóvenes se forman. También sorprendió sobre el novel futbolista que recomendaría para el fútbol galo. - LA ENTREVISTA - Alberth, los medios europeos te han puesto en Turquía, México y Estados Unidos, pero la realidad es que sigues en Francia. Sí, la verdad que hubo equipos interesados en México y Turquía, pero siempre mi deseo fue permanecer acá en el Burdeos, quiero jugar esta temporada aquí, ayudar a que el equipo regrese de nuevo a la primera división, es un objetivo personal. Vaya desafío... Sí, este equipo es histórico en la primera división, trabaja para buscar ese ascenso y yo estoy seguro de que puedo ayudar al club si estoy al cien por ciento. Hay un buen plantel para intentar ascender, estamos en séptimo lugar, pero está bien apretada la tabla, el torneo es largo y tenemos que ser constantes para lograr el ascenso. ¿Concretamente qué ofertas te pusieron en la mesa? No te puedo mencionar equipos, pero sí fueron concretamente de México y Turquía, querían mis servicios pero mi deseo es mantenerme aquí. ¿La lesión quedó en el olvido, es parte del pasado? Sí, gracias a Dios estoy mucho mejor del brazo, solo he jugado dos partidos porque apenas me dieron de alta hace poco pero en mi regreso pude anotar dos goles, espero seguir con esa racha para seguir ayudando al club. ¿Regresar con gol ha sido muy importante? Definitivamente, sin duda, después de estado dos meses parado es un poco difícil por el tema de la confianza, pero esos dos goles me han ayudado mucho en eso, además que estoy recuperando mi forma física que es muy importante, convertir siempre da una seguridad extra para lo que viene. ¿Te has puesto como objetivo es superar la cuota de goles (9 )que hiciste la primera temporada? Por supuesto, quiero hacer mi mejor temporada que he tenido desde que salí al extranjero de Honduras. Ya tengo ocho temporadas en el extranjero, la pasada fue la más difícil de todas, no pude tener constancia, por una u otra razón las cosas no salieron como quería, pero aprendí mucho, trato de no cometer los mismos errores en el futuro.

¿No te ha sido fácil batallar con el tema de las lesiones? Ha sido bastante difícil eso de las lesiones, le pido a Dios que me dé salud para tener mi mejor rendimiento, estar en una buena forma física y ayudar al equipo y a la Selección Nacional cuando me necesiten. ¿Y cómo ha sido el regreso al equipo? El cuerpo técnico, compañeros y todos los directivos me han recibido muy bien, estoy feliz por eso, me siento contento en el equipo, la ciudad me gusta mucho, estoy muy cómodo. Eso será importante para regresar a mi mejor nivel, recuperar mi mejor versión, si es posible mejorarla. Estoy cambiando muchas cosas, mi alimentación, mi dieta y mi forma de entrenamiento en el gimnasio, las cosas me saldrán mejor, tendré mejores resultados.

¿Y ya vimos la mejor versión de Alberth Elis? No, creo que todavía puedo dar mucho más, hay mucho por ver de mí, tengo 27 años, es la mejor edad de un futbolista, uno tiene mucha más experiencia y físicamente está muy bien. Confío en Dios que esta temporada será la mejor en el extranjero desde que salí a los 19 años, estoy trabajando fuerte para eso. Como repito, la temporada pasada fue en la que peor me ha ido, pero ha sido de la que más aprendí. Al final todo pasa por una razón, soy una persona con más experiencia, me han pasado cosas buenas y a veces malas. ¿Por qué calificas la temporada pasada como la peor? Porque me baso mucho en los números, la temporada pasada fue la que menos partidos jugué por una u otra razón, además la que convertí menos goles y di menos asistencias. Tomé decisiones que no fueron las mejores pensando que iban a ser buenas, no lo fueron, pero eso es parte del fútbol. Ahora solo trato de vivir el momento, de ser feliz donde estoy, que pase lo que tenga que pasar y no enfocarme tanto en el futuro. Por ahora me siento muy bien, feliz. ¿Enfrentas la vida con más madurez? Me he dado cuenta de que lo importante es vivir el día a día, el fútbol va y viene, una temporada te puede ir bien como cuando viene a Francia y le anoté goles a los mejores equipos, pero te puede ir también como me fue en la temporada pasada. Esto es fútbol, un día estás y es posible que otro día no esté, entonces solo hay que vivirlo al máximo. ¿La afición cómo tomó tu regreso? Te voy a ser sincero, ese tema de mi regreso en ese aspecto sí ha sido complicado, cuando salí del equipo el año pasado fui yo quien pedí mi salida y a algunos aficionados no les gustó. ¿Entonces también tienes como reto volver a conquistar el corazón de la afición? Sí, pero yo sé que anotando goles y subiendo a primera división todos estaremos felices y celebraremos todos juntos. Tú has jugaste en Francia contra Messi, Neymar y Mbappé, ¿qué sentiste enfrentar a esas estrellas? Fue lindo, cuando uno está joven sueña con enfrentar a esas estrellas, a los mejores del mundo, y vivirlo es como hacer un sueño realidad. Enfrentar a Messi es una motivación extra, es el mejor jugador del mundo, aunque cuando uno lo tiene como rival solo trata de dar lo mejor para su equipo, sin importar quién es el adversario. Son peligrosos cuando atacan. A Neymar lo enfrenté varias veces con la Selección y aquí también, es un futbolista de mucha calidad, muy peligroso, sin embargo, uno pelea por la camisa que defiende. De los tres a Mbappé era al único que no había podido enfrentar, pero es un jugador rápido y potente. Por eso es que he regresado a este equipo para lograr el ascenso a la Liga 1 y volver a competir al máximo nivel.

¿Después de tu primera buena temporada no tuviste ofertas de los grandes? Ofertas tuve, pero es otra de las cosas que aprendí, muchas veces por estar pensando en el futuro buscando algo mejor para seguir creciendo me olvidaba del presente que es lo que cuenta. Entrando al tema de la Selección Nacional, ¿te dio pesar perderte los partidos del inicio de la era del técnico Reinaldo Rueda? No me pude recuperar a tiempo de la lesión del brazo o mejor dicho no estaba bien físicamente todavía. No fui convocado por eso. Espero estar en las próximas convocatorias, trataré de trabajar para estar al máximo nivel y dar lo mejor de mí. Estoy al cien por ciento y si el profe Rueda decide llamarme trataré de estar ahí. Lo más lindo es representar a tu Selección. Sería bonito volver a jugar en Tegucigalpa, ciudad que fue mi casa por muchos años, espero que se dé la posibilidad en el partido contra Cuba. ¿Qué te pareció la Selección ante Guatemala, Jamaica y Granada? Pude ver en directo el partido contra Guatemala, de los otros dos juegos solo vi el resumen porque ya era tarde aquí. Estuvo muy bien la Selección, siempre lo he dicho, hay muy buenos jugadores que tienen muchas ganas, están comprometidos y motivados, eso será muy importante para lo que viene. El profesor Rueda está comenzando, todavía los jugadores tenemos mucho que aprenderle y él nos está conociendo.

Con los problemas que hubo previo la Copa Oro tú dejaste entrever que había indisciplina en la Selección, ¿esperas que eso cambie ahora? Pienso que hay muy buen grupo, cada quien sabe lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, si lo convocan a la Selección es porque es un jugador profesional, hizo méritos y se lo ganó. Cada uno tiene que dar lo máximo por la Selección, por nuestro país. Has participado en dos eliminatorias mundialistas anteriores, ¿crees que en esta se te va a cumplir el sueño de estar en el Mundial? Claro, tengo que ser positivo, tengo fe que este será nuestro Mundial. Yo soy uno de los de más experiencia en este grupo, me ha tocado estar en estas últimas eliminatorias en las que Honduras no se clasificó después de los mundiales seguidos que sí se logró, así que es un reto poder estar en el próximo Mundial, es un sueño de pequeño mío y estamos motivados. Será una linda oportunidad para que el país nos unamos, primero para avanzar ahorita a la Copa América y después comenzar todos a pelear por el boleto al próximo Mundial del 2026 en Norteamérica.

¿Particularmente cómo tomas la inclusión de David Suazo y Maynor Figueroa al cuerpo técnico de la Selección? Creo que es importante que estén ellos en el grupo, será clave para nosotros los jugadores tenerlos de cerca dándonos palabras siempre de apoyo y de aliento que muchas veces son muy importantes para la confianza de uno como jugador. Ha sido muy acertada la decisión de sumarlos al cuerpo técnico de la Selección. Por jugar en Europa le toca a David Suazo estar pendiente de ti, ¿cómo está tu comunicación o relación con él? Es un exjugador que la mayoría de los futbolistas hondureños admiramos. Siempre he tenido buena comunicación con él, tener sus consejos ha sido importante en mi carrera. Con Maynor he compartido más, fuimos compañeros en el Houston y en la Selección, estamos en comunicación y en momentos difíciles he tenido el apoyo de ambos, no son como otros exjugadores que toman otras decisiones. Mi respeto para Maynor y David que siempre han estado ahí apoyándonos en la Selección. En su plenitud de madurez la afición espera que ahora el tridente Choco, Elis y Quioto esta vez sí nos clasifique al Mundial. Ese es el objetivo, pero no solo del tridente, somos una selección y tenemos que comprometernos todos al mil por ciento. Habrá que cuidar que no pasen algunos inconvenientes de la eliminatoria pasada que hubo muchas lesiones y varios jugadores no pudimos estar juntos. Tenemos que tener un grupo grande por si se presentan ausencias, que el que juegue trate de dar lo mejor. ¿Qué piensas de la decisión del técnico Reinaldo Rueda de elegir al Choco Lozano como capitán de la Selección? Perfecto, todos sabemos la trayectoria de Choco y tendrá el apoyo de todos nosotros. En ese aspecto lo que el profesor decida tendrá nuestro apoyo. ¿Qué opinas de esa falta de reconocimiento para Choco de parte de la afición ya que siempre ha sido criticado? Choco ha tenido una larga carrera en Europa, se ha mantenido mucho tiempo al máximo nivel y eso es de aplaudirlo. Al igual que mi persona, somos conscientes que hemos jugado dos eliminatorias y no hemos podido lograr la clasificación al Mundial, entonces el próximo Mundial es un gran reto, es nuestra tercera eliminatoria, ya no hay margen de error, no podemos fallar. Cuando las cosas no salen siempre habrá críticas, por eso hay que luchar hasta el último partido para el Mundial del 2026. ¿Qué piensas de la evolución que ha tenido David Ruiz en el Inter de Miami? Desde que lo vi jugar en la Selección Sub 20 me di cuenta de que David Ruiz es un jugador de mucha calidad, con mucho talento. Creo que para la Selección es importante que aparezcan jugadores con esas condiciones. Falta todavía, pero ¿cómo visualizas la eliminatoria sin la participación de los gigantes del área Estados Unidos, México y Canadá? Sabemos que será diferente el formato de clasificación. Al no estar los gigantes hay más posibilidades de clasificación, pero será una competencia dura, no será fácil, tendremos que salir a vencer en cada partido para ganar el grupo. ¿Qué te pareció el debut del delantero hondureño Luis Palma en la Champions con el Celtic de Escocia? Me tocó felicitarlo por su traspaso al Celtic de Escocia. Me hace feliz ver a un hondureño jugando la Champions, me causa orgullo y esa experiencia en esos partidos la podrá poner al servicio de la Selección. Para los niños de Honduras debe ser una inspiración, se deben de dar cuenta que todo es posible cuando se lucha por un sueño.

¿Qué nombres de jugadores hondureños darías si te piden tres recomendaciones en Francia? Hay varios muy buenos, pero daría el nombre de Julián Martínez (Olimpia), un jugador joven (19), de mucha proyección, juega como lateral o central, esperamos que se mantenga en esa línea para poder llegar lejos. También recomendaría a Edwin Rodríguez y a José Mario Pinto del Olimpia.