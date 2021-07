Reacciones y dolor tras la muerte de Porfirio Betancourt: “Esta pandemia la trae contra los jugadores de España-82”

San Pedro Sula, Honduras.

Un gran vacío ha dejado Porfirio Armando Betancourt en el fútbol hondureño. El exmundialista murió a los 63 años a causa del coronavirus COVID-19 tras permanecer hospitalizado por varias semanas en un centro asistencial de San Pedro Sula.

Betancourt, titular con la Selección de Honduras en los tres partidos del Mundial de España 1982, estaba con oxígeno ya que tenía problemas para respirar y este miércoles lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

La noticia se propagó rápido en las redes sociales y muchos han lamentado la muerte del exjugador. Uno de ellos fue Héctor 'Pecho de Águila' Zelaya, quien compartió con Betancourt en la Selección de Honduras en la justa mundialista.

“Amigos, mi corazón está desgarrado, se ha marchado mi hermano 'Mando', Porfirio Betancourt. ¡No se cómo pudo perder esta batalla si él era el más fuerte! Duele tanto 'Cañón' tu partida, Dios de la fortaleza a tu familia y a tantos que te quisimos tanto”, escribió Zelaya.

“Fue un hombre de corazón sencillo, cuando fuimos compañeros conocimos la calidad de ser humano que era”, lo recuerda con mucho cariño Ramón 'Primitivo' Maradiaga.

Salomón Nazar también mandó un sentido mensaje por el deceso de 'El Cañon'. “El día de hoy falleció nuestro amigo y compañero de la selección del 82, Porfirio Armando Betancourt. Ya está donde todos iremos algún día, se nos adelantó, pero nos deja un gran recuerdo de su valiosa amistad. Nuestro abrazo solidario a la familia por tan irreparable pérdida”.

Gilberto Yearwood se mostró muy triste tras conocer la noticia. “Es un dolor tan grande, he perdido un hermano, así lo miraba yo porque todo el grupo nos llevamos muy bien, pero especialmente con Mando teníamos una particularidad, jugamos desde que eramos niños y posteriormente nos encontramos en la Selección. Fuimos a Túnez y después con la Selección en España-82 y las eliminatorias para México-86. Una amistad que he tenido toda la vida, el dolor es tan grande que no lo puedo decifrar”.

Yearwood confiesa que ha estado muy al pendiente luego de enterarse de que Betancourt. “Estuvimos pendientes con Jaime Villeda, (Tile) Arzú, (Allan) Costly, Alberto Chedrani desde que lo internaron”, dijo en declaraciones a HCH.

“Mando era un ser humano querendón, él era el jugador que tenía un rango social muy por encima de nosotros y jamás tuvo un gesto despectivo hacia ningún compañero, se integró como era el grupo, incluso un día me viné con él para Tegucigalpa, teníamos que entrenar con la Selección, y doña Zoila (Carranza), su mamá que en paz descanse, le decía ´Mando, los estudios´. La respuesta de Mando fue: ´Mamá para estudiar tendré tiempo, para jugar al fútbol no tendré tiempo´. Era un caballero, un comportamiento ejemplar, nos sentimos orgulloso de la persona y de haber compartido tantos años en el fútbol con él”, añadió.

COVID-19 CONTRA MUNDIALISTAS

Fernando 'Azulejo' Bulnes, otro de los compañeros de Betancourt en la primera Copa del Mundo para Honduras, no pudo contener el llanto durante su intervención en los medios de comunicación al hablar de Porfirio.

“Siento mucho y comparto con el pueblo hondureño lo que no nos gusta, esto hay que aceptarlo, es la ley de la vida y Dios así lo ha querido. Pareciera que esta pandemia de COVID-19 la trae contra los jugadores de la Selección en el Mundial de España-82, es un poco difícil”, dijo Bulnes, entre lágrimas.

El Marathón, club en el que jugó en la Liga Nacional de Honduras, publicó una nota de duelo en memoria de Porfirio Armando Betancourt

La Fenafuth también lanzó un acuerdo de duelo. “El fútbol de Honduras está de luto”.

