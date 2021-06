Sin Kervin Arriaga: Sub-23 de Honduras trabaja a todo vapor de cara a los Juegos Olímpicos

San Pedro Sula, Honduras

Sin tiempo que perder, la Selección Sub-23 de Honduras continúa con sus trabajos de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Bajo un fuerte sol, el combinado catracho madrugó este martes y realizó las prácticas en el estadio Morazán de San Pedro Sula en donde el buen ambiente predomina en la plantilla de la Bicolor.

Entre las ausencias destaca que no fue convocado el volante Kervin Arriaga del Marathón ya que al parecer no estaría formando parte de la competencia debido a una lesión. Por ahora en la Federación de Fútbol no se han pronunciado respecto al tema.



Fabián Coito y Arnold Cruz supervisaron los trabajos de la Sub-23 de Honduras. Foto Edwin Romero.

Por su parte el delantero Jorge Benguché ha sido llamado y todo indica que el atacante catracho estará siendo uno de los refuerzos del equipo hondureño para los Juegos Olímpicos de Tokio.

La lista de los 18 futbolistas convocados a las Olimpiadas se estará conociendo a más tardar este miércoles 30 de junio.



El mediocampista Carlos Pineda del Olimpia podría formar parte de los Juegos Olímpicos. Al parecer el volante se recuperó de la lesión. Foto Fenafuth.

Calendario de la Sub-23 en Tokio

El debut de la Sub-23 de Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio será el jueves 22 de julio frente a Rumania en el estadio Kashima que cuenta con un aforo para 40 mil aficionados, este partido dará inicio a partir de las 4:00am, horario hondureño.

En la segunda fecha, la Bicolor se enfrentará el domingo 25 de julio a Nueva Zelanda nuevamente en el estadio Kashima y este encuentro comenzando a las 1:00am.

El equipo hondureño concluirá su participación en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos el miércoles 28 de julio ante Corea del Sur en el estadio Internacional de Yokohama que tiene una capacidad de 72,370 espectadores. El partido comenzará a las 1:30am.