Toni Kroos revela lo que le dijo Cristiano Ronaldo tras el Alemania - Portugal

Múnich, Alemania

Tras el pitazo final del duelo donde Alemania venció 4-2 a Portugal por la segunda jornada de la Eurocopa, el volante Toni Kroos y el delantero Cristiano Ronaldo protagonizaron una de las imágenes más curiosas del encuentro que se realizó en Múnich.

Ambos jugadores se quedaron por un buen rato conversando tras el final del choque y hoy el mediocampista alemán reveló lo que platicó con CR7 en el podcast que tiene con su hermano Félix, Einfach mal Luppen. "

"Jugué con él durante cuatro temporadas en Real Madrid y no exagero cuando digo que por supuesto he tenido los mayores éxitos con él y gracias a él. Fuimos vecinos de vestuario (se cambiaban al lado) todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus", confesó Toni Kroos.

El mediocampista de Alemania mostró su categoría al señalar que espera que Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal puedan avanzar a los octavos de final de la Euro.

“Hablamos brevemente del partido y de los encuentros que se avecinan. Le deseé la mejor de las suertes, espero que se clasifiquen para la siguiente ronda, al igual que nosotros. Además, le pregunté cómo le iba en Italia, pues lleva tres años allí. Después de un partido no tienes todo el tiempo del mundo. En el vestuario nos intercambiamos las camisetas. Me gustó volver a verle”, señaló.