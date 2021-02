El Ájax sufre para derrotar al Lille y avanza en Europa League

Ámsterdam, Holanda.

El Ajax eliminó al Lille y se clasificó para los octavos de final de la Liga Europa en un sufrido partido (2-1) en el que el argentino Lisandro Martínez evitó un tanto del conjunto francés con una salvada en la primera parte, aunque provocó un penalti en la segunda mitad.

El juvenil estadounidense Timothy Weah, hijo de la leyenda liberiana George Weah, sufre con la derrota francesa en Ámsterdam. Foto: EFE



Los goles de Davy Klaassen y David Neres, sumados a la victoria que ya consiguió el Ajax en Francia (1-2), le permitieron al club de Amsterdam pasar la eliminatoria con holgura, aunque el club francés estuvo a punto de forzar la prórroga en los instantes finales, cuando empató el encuentro y se lanzó al ataque.

Lisandro Martínez evitó que el Ajax comenzase el partido con un gol en contra en el minuto tres. El centrocampista del Lille Miguel Angelo da Silva “Xeka” disparó a puerta y, con el portero Maarten Stekelenburg ya batido, el argentino despejó desde el área pequeña una pelota que iba directa al fondo de la red.

Daley Blind (izquierda) es uno de los estandartes del equipo neerlandés en la zaga. El zurdo ha retomado al nivel que mostró en temporadas anteriores. Foto: EFE





El Ajax se adelantó gracias a un cabezazo de Klaassen en el 14, cuando la defensa del Lille dejó solo al neerlandés, que remató sin oposición un tiro libre botado por Dusan Tadic.



El conjunto galo no se quedó atrás a pesar de la desventaja, obligado en ese momento a meter dos goles para forzar la prórroga, e intento sorprender a los hombres de Erik ten Hag con ataques rápidos. El estadounidense Timothy Weah estuvo a punto de empatar con un disparo de rosca que se fue demasiado a la derecha.

Tras esa reacción inicial del Lille, los locales recuperaron el control del juego, con David Neres y Devyne Rensch desaprovechando dos claras ocasiones para sentenciar la eliminatoria.



El mexicano Edson Álvarez jugó un papel fundamental en la solidez defensiva del Ajax durante todo el partido, pues cortó el ataque de los visitantes en varias ocasiones y mantuvo el control de la pelota cuando fue necesario.



El Lille adelantó las líneas en la segunda parte, aunque le falló la pólvora. Los disparos de Jonathan Bamba, Weah y “Xeca” fueron fáciles de atajar para Stekelenburg.

No pudo decir lo mismo el guardameta del Lille Mike Maignan, cuyas intervenciones evitaron una diferencia de goles mayor. Tadic intentó batirlo de vaselina en el 67, pero el cancerbero no se precipitó en la salida y la detuvo. Menos de un minuto después, despejó al límite un remate con el pecho de Klaassen.



La actuación de Martínez se vio empañada por una desafortunada acción en el minuto 76. El ex de Defensa y Justicia empujó a Jonathan David en el área y el árbitro, tras consultar el VAR, señaló penalti.



Yusuf Yazici no perdonó desde los once metros y los jugadores del Lille se volcaron al ataque para forzar la prórroga. El Ajax respondió bajando la pelota y aprovechó al contraataque los espacios que dejaron los galos en su propio campo.



La tensión finalizó en el 88, cuando Neres culminó de cabeza una bonita combinación entre Tadic y Brian Brobbey que comenzó gracias a un espectacular robo de balón de Klaassen, que fue el mejor del partido. EFE