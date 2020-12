Héctor Vargas responde a Pedro Troglio: “Este muchacho está enojado porque perdió la serie y eso le dolió”

San Pedro Sula, Honduras.

El argentino Héctor Vargas atendió a Diario La Prensa para pronunciarse sobre las declaraciones de su compatriota y colega del Olimpia, Pedro Troglio, quien arremetió fuerte contra el entrenador del Marathón tras el partido de vuelta de la final de grupos en el estadio Nacional.

Ambos técnicos protagonizaron un cruce de palabras luego de que el Monstruo Verde le ganara la serie al León y clasificara a la finalísima como campeón de las vueltas regulares del campeonato.

Troglio se molestó por algo que le dijo Vargas y también por las declaraciones que dio el estratega del Marathón criticando al Olimpia cuando los merengues quedaron eliminados en semifinales de la Concachampions después de ser goleados por el Tigres de México.

Empezó hablando Vargas del zafarrancho que se dio al final del juego. “Yo tampoco mire lo qué pasó en la cancha, después lo mire por video, por ahí dijeron que me había quejado del arbitraje, pero no fue así, la primera vez que hablo de este tema es ahorita con ustedes, generalmente no hablo de los árbitros, sea que pierda o gane”.

Así celebró Héctor Vargas con su cuerpo técnico y jugadores tras ganarle la serie al Olimpia.

Contó detalles de la bronca con Pedro. “Lo qué pasó fue que Troglio me reclamó porque habíamos sido un equipo defensivo, yo le dije que le habían metido 7 en un partido y luego él salió con que me metieron 12, después de eso se enojó y dijo que yo no tenía códigos, otro dice que no tenemos huevo, pero estamos en la final, y no tenemos todo lo que ellos tienen, bus, televisoras, bancos, pero pese a todo estamos cerca de otro título”, disparó.

Y prosiguió: “Para mí fue uno de los arbitrajes más correctos que me han pitado en el Nacional, perdí ahí con él 5-0 y no dije nada, pero este muchacho (Troglio) está enojado porque perdió la serie y eso le dolió, antes no había dicho nada y ahora que pierde si, entonces está molesto por eso”.

SOBRE BENGTSON

Vargas se refirió también a la agresión de Jerry Bengtson contra Mathías Techera, a quien le lanzó una botella llena de agua en la cabeza. “La acción de Jerry Bengtson si fue muy desagradable la verdad, deberían de actuar, pero yo no había dicho nada sobre el tema”.

MÁS DE TROGLIO

“Hay un dicho muy popular que el que se calienta pierde, el caso de Pedro fue que lo que gustó que lo eliminaran, lo de Tigres dije que cuando no te tocaban equipos mexicanos, tiene suerte, y no le gustó que dijera eso, dijo que me metieron 12 y fueron 11, en dos partidos, a él 7 en la Liga de Argentina, no es cualquier cosa. Yo tengo dos años que mi rival de cuidad no me gana. Con Olimpia le metí cuatro a Motagua, lo que pasa es que no le gusta que le digan las verdades, y a Pedrito hay que decirle que el que se enoja pierde, nunca fui de una amistad cercana con él, lo salude cuando perdimos 5-0 en la pentagonal y pensé que él haría lo mismo el domingo, pero no fue así”.

A Vargas no le parece bien la actitud de Pedro Troglio. “A mí me han goleado y no he dicho nada, él se enojó y no me parece correcto, pero bueno, por más que tenga un plantel enorme”.

“A mí me da lo mismo si me saluda o no, yo tengo 61 años y nunca he vivido de eso, él tiene 57 sin Vargas, yo no dejaré de dormir si dice algo de mí o no, dijo que aprendí a defenderme viéndolo contra Tigres y llevo 407 partidos consecutivos, y ahora viene y dice, eso, una vez dijeron que me pare como equipo chico, las finales son para ganarlas, yo nunca reclamo como tu rival juega, si perdiste cállate la boca y listo”.