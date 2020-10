Pedro Troglio revela castigo al "Patón" Mejía tras ser descubierto jugando en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio, entrenador argentino del Olimpia, reveló este martes en conferencia de prensa que el defensor Germán "Patón" Mejía, ha sido sancionado luego de que fue captado jugando un torneo burocrático en Houston, Estados Unidos.

En la previa del duelo de este miércoles que sostendrá ante Real de Minas, Troglio expresó su molestia con Germán Mejía y reveló que ha decidido no convocarlo por varios partidos.

"El jugador no tenía permiso para jugar, es una locura que un jugador de fútbol profesional vaya a jugar un torneo burocrático en otro país. Él tenía permiso de ir por las visas de sus hijos, claramente cuando aparecieron las fotos fue la bronca generalizada", comentó el estratega argentino del conjunto albo.

Y añadió: "Por eso yo personalmente tomé la decisión personalmente de no convocarlo a los próximos partidos".

Patón Mejía jugóen liga burocrática de Estados Unidos y ha sido castigado por Pedro Troglio.

Troglio señaló que "Patón" Mejía será sancionado posteriormente por los dirigentes del Olimpia luego de irse a jugar a Estados Unidos el pasado fin de semana.

"Lo mío es que no estará convocado por al menos de tres a cuatro partidos, luego se viene una sanción de parte del club", indicó.

El DT del Olimpia señaló que le duele tener que castigar a Germán Mejía, pero debido a lo ocurido es una acción que no puede pasar desapercibida: "Habló conmigo, me pidió permiso desde hace un mes por los papeles de su hijo, pero no para jugar un torneo burocrático".

"De parte mía hay una sanción. Sigue igual mi afecto y cariño que le tengo porque lo quiero mucho y por eso me duele castigarlo, pero tengo que sancionarlo porque un jugador profesional no puede hacer eso", finalizó.